Квашеная капуста против отёков: диетолог объясняет, как это работает

Квашеная капуста, которую начинают заготавливать осенью, обладает множеством полезных свойств. Диетолог Рустем Садыков рассказал о ещё одном важном эффекте этого продукта, который может быть не столь известен.
По словам специалиста, квашеную капусту стоит обязательно включить в рацион, поскольку она оказывает комплексное оздоровительное воздействие на организм. Капуста поддерживает пищеварение, укрепляет иммунитет и является натуральным пребиотиком. Это значит, что она стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, что способствует нормализации работы ЖКТ и ускоряет вывод токсинов из организма.
Но, помимо этого, квашеная капуста помогает решить ещё одну распространённую проблему — отёки. Благодаря своему мочегонному эффекту, она способствует своевременному выведению лишней жидкости из организма. Таким образом, если человек часто сталкивается с отёчностью, особенно в области лица, лодыжек и пальцев, добавление квашеной капусты в рацион может помочь уменьшить эти проявления.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.