Квашеная капуста против отёков: диетолог объясняет, как это работает

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста, которую начинают заготавливать осенью, обладает множеством полезных свойств. Диетолог Рустем Садыков рассказал о ещё одном важном эффекте этого продукта, который может быть не столь известен.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

По словам специалиста, квашеную капусту стоит обязательно включить в рацион, поскольку она оказывает комплексное оздоровительное воздействие на организм. Капуста поддерживает пищеварение, укрепляет иммунитет и является натуральным пребиотиком. Это значит, что она стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике, что способствует нормализации работы ЖКТ и ускоряет вывод токсинов из организма.

Но, помимо этого, квашеная капуста помогает решить ещё одну распространённую проблему — отёки. Благодаря своему мочегонному эффекту, она способствует своевременному выведению лишней жидкости из организма. Таким образом, если человек часто сталкивается с отёчностью, особенно в области лица, лодыжек и пальцев, добавление квашеной капусты в рацион может помочь уменьшить эти проявления.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



