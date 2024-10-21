Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями

Томатный и тыквенный соки полезны по отдельности, но в сочетании они образуют напиток, который еще насыщеннее по вкусу и богаче витаминами. Мы расскажем, как приготовить этот полезный сок с добавлением моркови и ароматных специй.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Совет: Подавайте напиток охлажденным или слегка теплым. Его вкус понравится всем любителям томатного сока, а добавление тыквы и моркови сделает его еще полезнее для здоровья. Рекомендуется предложить этот сок детям, ведь он отлично укрепляет иммунитет в период простуд.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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