Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатный и тыквенный соки полезны по отдельности, но в сочетании они образуют напиток, который еще насыщеннее по вкусу и богаче витаминами. Мы расскажем, как приготовить этот полезный сок с добавлением моркови и ароматных специй.

Фото: freepik.com by Freepik, PDM

Ингредиенты:

Тыква

Помидоры

Морковь

Петрушка

Базилик

Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка плодов.

Тщательно помойте тыкву, очистите её от кожуры и нарежьте ломтиками. Помидоры также промойте и ошпарьте кипятком, чтобы легче снять кожицу. Это позволит сделать напиток более однородным и приятным на вкус. Соковыжималка.

Пропустите тыкву, помидоры и морковь через соковыжималку. Морковь добавит напитку более насыщенный и сладковатый вкус, делая его богатым на витамины. Кипячение и добавление специй.

Перелейте сок в глубокую кастрюлю и поставьте на сильный огонь. Как только сок начнет закипать, добавьте петрушку, базилик, соль и перец по вкусу. Уменьшите огонь и дайте напитку покипеть на среднем огне несколько минут. Консервация.

Разлейте горячий напиток по чистым банкам и герметично закройте.

Совет: Подавайте напиток охлажденным или слегка теплым. Его вкус понравится всем любителям томатного сока, а добавление тыквы и моркови сделает его еще полезнее для здоровья. Рекомендуется предложить этот сок детям, ведь он отлично укрепляет иммунитет в период простуд.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.



