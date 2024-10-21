Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
В Польше запретили выступление украинского шоумена под псевдонимом Лютый
Как неправильное освещение может сократить вашу жизнь: выводы ученых
Татарстан готовится к рекорду по экспорту халяльных продуктов
Российские фигуристы могут вновь стать участниками международной арены
Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов
Врач объяснила, в чём заключается связь анального секса и бесплодия
Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом
На Украине признали развал экономики из-за мобилизации

Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями

1:37
Еда

Томатный и тыквенный соки полезны по отдельности, но в сочетании они образуют напиток, который еще насыщеннее по вкусу и богаче витаминами. Мы расскажем, как приготовить этот полезный сок с добавлением моркови и ароматных специй.

Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями
Фото: freepik.com by Freepik, PDM

Ингредиенты:

  • Тыква
  • Помидоры
  • Морковь
  • Петрушка
  • Базилик
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка плодов.
    Тщательно помойте тыкву, очистите её от кожуры и нарежьте ломтиками. Помидоры также промойте и ошпарьте кипятком, чтобы легче снять кожицу. Это позволит сделать напиток более однородным и приятным на вкус.
  2. Соковыжималка.
    Пропустите тыкву, помидоры и морковь через соковыжималку. Морковь добавит напитку более насыщенный и сладковатый вкус, делая его богатым на витамины.
  3. Кипячение и добавление специй.
    Перелейте сок в глубокую кастрюлю и поставьте на сильный огонь. Как только сок начнет закипать, добавьте петрушку, базилик, соль и перец по вкусу. Уменьшите огонь и дайте напитку покипеть на среднем огне несколько минут.
  4. Консервация.
    Разлейте горячий напиток по чистым банкам и герметично закройте.

Совет: Подавайте напиток охлажденным или слегка теплым. Его вкус понравится всем любителям томатного сока, а добавление тыквы и моркови сделает его еще полезнее для здоровья. Рекомендуется предложить этот сок детям, ведь он отлично укрепляет иммунитет в период простуд.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Садоводство, цветоводство
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Как приготовить идеальную зажарку: вот 4 секретных ингредиента
Последние материалы
Как неправильное освещение может сократить вашу жизнь: выводы ученых
Авторы расширения НАТО, плана Зеленского и размещения Томагавков в Германии заседают в одном кабинете
Как приготовить томатно-тыквенный сок с зеленью и специями
Татарстан готовится к рекорду по экспорту халяльных продуктов
Российские фигуристы могут вновь стать участниками международной арены
Как правильно заморозить яблоки на зиму: 5 простых рецептов
Врач объяснила, в чём заключается связь анального секса и бесплодия
Welt: Россия готовит безжалостный ответ на санкции Запада
Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом
На Украине признали развал экономики из-за мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.