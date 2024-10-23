Салат "Баклажанная фантазия" на зиму: эта вкусная закуска готовится без стерилизации

Предлагаем вам приготовить на зиму салат под названием "Баклажанная фантазия", который не требует стерилизации. Осень - отличное время для заготовок, когда большое разнообразие овощей доступно по выгодным ценам. Создание запасов позволит наслаждаться вкусной едой в течение зимних месяцев, вспоминая щедрые осенние дни.
Подготовка овощей является наиболее трудоёмким этапом. Овощи следует порезать, измельчить и смешать, а затем варить с добавлением специй, чтобы уложить в банки.
Вот список ингредиентов, который понадобится для приготовления салата:
Получится около 4 литров готового продукта.
Оставьте салат остывать и храните его в кладовке или погребе. "Баклажанную фантазию" можно хранить при комнатной температуре.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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