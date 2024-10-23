Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли главный фактор высокой заразительности коронавируса
В Ставропольском крае скоро откроется новый глэмпинг
Элегантные автомобили с доступной ценой
От пряников до робототехники: российские экспортеры поехали в Оман
Чемпион Европы занял пост тренера сборной Италии
Как разместить всё необходимое на маленькой кухне: лучшие способы
Где и как наносить консилер: советы для идеального макияжа
Учёные нашли потенциальные зоны жизни на Марсе
Эксперт рассказала, как выбрать безопасное растительное молоко

Салат "Баклажанная фантазия" на зиму: эта вкусная закуска готовится без стерилизации

2:27
Еда

Предлагаем вам приготовить на зиму салат под названием "Баклажанная фантазия", который не требует стерилизации. Осень - отличное время для заготовок, когда большое разнообразие овощей доступно по выгодным ценам. Создание запасов позволит наслаждаться вкусной едой в течение зимних месяцев, вспоминая щедрые осенние дни.

Салат "Баклажанная фантазия" на зиму: эта вкусная закуска готовится без стерилизации
Фото: flickr.com by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Подготовка овощей является наиболее трудоёмким этапом. Овощи следует порезать, измельчить и смешать, а затем варить с добавлением специй, чтобы уложить в банки.

Вот список ингредиентов, который понадобится для приготовления салата:

  • Баклажаны - 1 кг,
  • Кабачки - 1 кг,
  • Перец болгарский - 1 кг,
  • Морковь - 1 кг,
  • Помидоры - 1 кг,
  • Петрушка - 30 г,
  • Чеснок - 1 головка,
  • Масло подсолнечное - 150 мл,
  • Сахар - 150 г,
  • Соль - 70 г,
  • Уксус 9% - 3-4 столовые ложки.

Получится около 4 литров готового продукта.

  1. Нарежьте баклажаны и кабачки кубиками. Кабачки можно не очищать, если они молодые.
  2. Разрежьте помидоры на половины, удалите плодоножку и измельчите в блендере или мясорубке.
  3. Очистите перец от семян и нарежьте соломкой.
  4. Морковь тщательно очистите и натрите на тёрке.
  5. В глубокой кастрюле налейте томатное пюре, затем поочередно укладывайте все овощи. Добавьте измельчённую петрушку. Если вы используете половину ингредиентов, выберите кастрюлю вместимостью 6 литров.
  6. Аккуратно перемешайте салат.
  7. Добавьте масло, сахар, соль, перемешайте и поставьте кастрюлю с салатом на огонь. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на маленьком огне примерно 35 минут, часто помешивая.
  8. Салат уменьшится в объёме за это время. Прибавьте измельчённый чеснок и уксус, перемешайте и варите еще 10 минут.
  9. Горячий салат разложите в чистые стеклянные банки, закатайте и переверните, затем укутайте для хранения.

Оставьте салат остывать и храните его в кладовке или погребе. "Баклажанную фантазию" можно хранить при комнатной температуре.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Еда и рецепты
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает Аудио 
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Авто
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ

ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.

Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Индейка не для всех: заболевания, при которых стоит ограничить это мясо
Последние материалы
Салат "Баклажанная фантазия" на зиму: эта вкусная закуска готовится без стерилизации
Чемпион Европы занял пост тренера сборной Италии
От пряников до робототехники: российские экспортеры поехали в Оман
Как разместить всё необходимое на маленькой кухне: лучшие способы
Где и как наносить консилер: советы для идеального макияжа
Учёные нашли потенциальные зоны жизни на Марсе
Эксперт рассказала, как выбрать безопасное растительное молоко
Турист удивился ценам на продукты на Севере России
Мифы о расходе бензина, которые стоит забыть
Подозреваемый в мошенничестве с квартирой Долиной задержан в Йошкар-Оле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.