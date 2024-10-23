Салат "Баклажанная фантазия" на зиму: эта вкусная закуска готовится без стерилизации

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам приготовить на зиму салат под названием "Баклажанная фантазия", который не требует стерилизации. Осень - отличное время для заготовок, когда большое разнообразие овощей доступно по выгодным ценам. Создание запасов позволит наслаждаться вкусной едой в течение зимних месяцев, вспоминая щедрые осенние дни.

Фото: flickr.com by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Подготовка овощей является наиболее трудоёмким этапом. Овощи следует порезать, измельчить и смешать, а затем варить с добавлением специй, чтобы уложить в банки.

Вот список ингредиентов, который понадобится для приготовления салата:

Баклажаны - 1 кг,

Кабачки - 1 кг,

Перец болгарский - 1 кг,

Морковь - 1 кг,

Помидоры - 1 кг,

Петрушка - 30 г,

Чеснок - 1 головка,

Масло подсолнечное - 150 мл,

Сахар - 150 г,

Соль - 70 г,

Уксус 9% - 3-4 столовые ложки.

Получится около 4 литров готового продукта.

Нарежьте баклажаны и кабачки кубиками. Кабачки можно не очищать, если они молодые. Разрежьте помидоры на половины, удалите плодоножку и измельчите в блендере или мясорубке. Очистите перец от семян и нарежьте соломкой. Морковь тщательно очистите и натрите на тёрке. В глубокой кастрюле налейте томатное пюре, затем поочередно укладывайте все овощи. Добавьте измельчённую петрушку. Если вы используете половину ингредиентов, выберите кастрюлю вместимостью 6 литров. Аккуратно перемешайте салат. Добавьте масло, сахар, соль, перемешайте и поставьте кастрюлю с салатом на огонь. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на маленьком огне примерно 35 минут, часто помешивая. Салат уменьшится в объёме за это время. Прибавьте измельчённый чеснок и уксус, перемешайте и варите еще 10 минут. Горячий салат разложите в чистые стеклянные банки, закатайте и переверните, затем укутайте для хранения.

Оставьте салат остывать и храните его в кладовке или погребе. "Баклажанную фантазию" можно хранить при комнатной температуре.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

