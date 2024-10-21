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Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом

1:46
Еда

Эксперты предложили рецепт согревающего бефстроганова, который можно приготовить всего за 45 минут. Это простой и понятный способ сделать вкусное блюдо, которое порадует всю семью.

Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 500 г говядины (идеально подойдет вырезка)
  • 1 стакан сметаны
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 1 лук-шалот
  • 200 г грибов
  • 1/8 ч. л. молотого мускатного ореха
  • &frac12 ч. л. эстрагона
  • Соль и черный перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Обжарка мяса.
    Растопите 3 столовые ложки масла в сковороде. Нарежьте говядину на тонкие полоски и обжаривайте её до тех пор, пока мясо не приобретет аппетитный коричневый цвет. В конце добавьте соль и перец, затем переложите мясо на отдельную тарелку.
  2. Приготовление лука.
    В той же сковороде обжарьте лук-шалот, нарезанный тонкими полукольцами, в течение 2-3 минут. Затем переложите его к мясу.
  3. Грибы и соус.
    Растопите оставшуюся ложку масла и обжарьте грибы. Через 5 минут добавьте специи, сметану и, если нужно, 1-2 столовые ложки воды. Тщательно перемешайте, стараясь не доводить соус до кипения.
  4. Смешивание и подача.
    Верните говядину и лук обратно в сковороду со сметанно-грибным соусом, еще раз все перемешайте. Подавайте готовое блюдо с любимым гарниром: картофельным пюре, макаронами или другим по вашему выбору.

Совет: Вместо говядины можно использовать курицу или индейку, чтобы сделать блюдо легче.

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом. Получило название в честь графа Александра Григорьевича Строганова.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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