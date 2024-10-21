Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты предложили рецепт согревающего бефстроганова, который можно приготовить всего за 45 минут. Это простой и понятный способ сделать вкусное блюдо, которое порадует всю семью.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

500 г говядины (идеально подойдет вырезка)

1 стакан сметаны

4 ст. л. сливочного масла

1 лук-шалот

200 г грибов

1/8 ч. л. молотого мускатного ореха

½ ч. л. эстрагона

Соль и черный перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Обжарка мяса.

Растопите 3 столовые ложки масла в сковороде. Нарежьте говядину на тонкие полоски и обжаривайте её до тех пор, пока мясо не приобретет аппетитный коричневый цвет. В конце добавьте соль и перец, затем переложите мясо на отдельную тарелку. Приготовление лука.

В той же сковороде обжарьте лук-шалот, нарезанный тонкими полукольцами, в течение 2-3 минут. Затем переложите его к мясу. Грибы и соус.

Растопите оставшуюся ложку масла и обжарьте грибы. Через 5 минут добавьте специи, сметану и, если нужно, 1-2 столовые ложки воды. Тщательно перемешайте, стараясь не доводить соус до кипения. Смешивание и подача.

Верните говядину и лук обратно в сковороду со сметанно-грибным соусом, еще раз все перемешайте. Подавайте готовое блюдо с любимым гарниром: картофельным пюре, макаронами или другим по вашему выбору.

Совет: Вместо говядины можно использовать курицу или индейку, чтобы сделать блюдо легче.

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом. Получило название в честь графа Александра Григорьевича Строганова.



