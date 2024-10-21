Как приготовить бефстроганов по классическому рецепту с легким грибным соусом

Эксперты предложили рецепт согревающего бефстроганова, который можно приготовить всего за 45 минут. Это простой и понятный способ сделать вкусное блюдо, которое порадует всю семью.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Совет: Вместо говядины можно использовать курицу или индейку, чтобы сделать блюдо легче.
Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом. Получило название в честь графа Александра Григорьевича Строганова.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.