Маффины морковные: морковка в этой рассыпчатой и влажной выпечке вообще не чувствуется

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковные маффины - прекрасный выбор для быстрой и вкусной выпечки. Даже несмотря на наличие значительного количества моркови в составе, её вкус в готовом блюде не выходит на первый план. Маффины получаются сочными и нежными, но при этом лёгкими и рассыпчатыми.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Важно помнить, что количество муки может варьироваться в зависимости от сочности моркови.

Ингредиенты:

200 г моркови,

1 яйцо,

2 ст. л. лимонного сока,

1 ст. л. корицы,

100 г сахара,

180-200 г муки,

90 мл растительного масла,

2 ч. л. разрыхлителя.

Процесс приготовления прост и быстр:

Трём морковь на мелкой тёрке, смешиваем с яйцом, сахаром и лимонным соком, затем добавляем смесь муки с разрыхлителем и корицей. Постепенно вливаем подсолнечное масло и перемешиваем тесто до получения комковатой консистенции. Полученное тесто разливаем по формочкам и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Проверяем готовность маффинов, проколов их зубочисткой — если она остаётся сухой, изделия готовы.

При подаче на стол можно украсить маффины глазурью или посыпать порошковым сахаром. Наслаждайтесь этими аппетитными и полезными лакомствами!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

