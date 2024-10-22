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Маффины морковные: морковка в этой рассыпчатой и влажной выпечке вообще не чувствуется

1:29
Еда

Морковные маффины - прекрасный выбор для быстрой и вкусной выпечки. Даже несмотря на наличие значительного количества моркови в составе, её вкус в готовом блюде не выходит на первый план. Маффины получаются сочными и нежными, но при этом лёгкими и рассыпчатыми.

Маффины морковные: морковка в этой рассыпчатой и влажной выпечке вообще не чувствуется
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Важно помнить, что количество муки может варьироваться в зависимости от сочности моркови.

Ингредиенты:

  • 200 г моркови,
  • 1 яйцо,
  • 2 ст. л. лимонного сока,
  • 1 ст. л. корицы,
  • 100 г сахара,
  • 180-200 г муки,
  • 90 мл растительного масла,
  • 2 ч. л. разрыхлителя.

Процесс приготовления прост и быстр:

  1. Трём морковь на мелкой тёрке, смешиваем с яйцом, сахаром и лимонным соком, затем добавляем смесь муки с разрыхлителем и корицей.
  2. Постепенно вливаем подсолнечное масло и перемешиваем тесто до получения комковатой консистенции.
  3. Полученное тесто разливаем по формочкам и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Проверяем готовность маффинов, проколов их зубочисткой — если она остаётся сухой, изделия готовы.

При подаче на стол можно украсить маффины глазурью или посыпать порошковым сахаром. Наслаждайтесь этими аппетитными и полезными лакомствами!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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