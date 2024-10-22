Морковные маффины - прекрасный выбор для быстрой и вкусной выпечки. Даже несмотря на наличие значительного количества моркови в составе, её вкус в готовом блюде не выходит на первый план. Маффины получаются сочными и нежными, но при этом лёгкими и рассыпчатыми.
Важно помнить, что количество муки может варьироваться в зависимости от сочности моркови.
Ингредиенты:
Процесс приготовления прост и быстр:
При подаче на стол можно украсить маффины глазурью или посыпать порошковым сахаром. Наслаждайтесь этими аппетитными и полезными лакомствами!
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
ВСУ бросают в бой подразделения "Магура", чтобы остановить наступление ВС РФ. Появление там новых частей ВСУ продолжает оголять украинскую оборону в Донбассе.