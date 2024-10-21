Картофельные зразы с грибной начинкой: нежный и насыщенный вкус

Зразы — это блюдо, которое многие вспоминают с теплотой, ассоциируя его с уютной домашней кухней советских времен. Предлагаем вам рецепт картофельных зраз с начинкой из грибов и сыра, который станет отличным вариантом для обеда или ужина. Эксперты поделились этим рецептом, чтобы каждый мог насладиться сочетанием нежного картофеля и насыщенного грибного вкуса.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — «резать») — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц. Зразы бывают двух видов: отбивные и рубленые. На гарнир к зразам обычно подают жареные или тушёные овощи, каши, бобовые или макаронные изделия. Наиболее известный рецепт зраз в польской кухне носит название «по-нельсонски». В русскую кулинарию зразы пришли из польской в середине XIX века.
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