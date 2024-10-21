Картофельные зразы с грибной начинкой: нежный и насыщенный вкус

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Зразы — это блюдо, которое многие вспоминают с теплотой, ассоциируя его с уютной домашней кухней советских времен. Предлагаем вам рецепт картофельных зраз с начинкой из грибов и сыра, который станет отличным вариантом для обеда или ужина. Эксперты поделились этим рецептом, чтобы каждый мог насладиться сочетанием нежного картофеля и насыщенного грибного вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

800 г картофеля

300 г грибов

150 г сыра

1 репчатый лук

100 г пшеничной муки

1 куриное яйцо

2 ст. л. панировочных сухарей

1 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. сушеного чеснока

0,5 ч. л. соли

щепотка черного перца

Пошаговый рецепт:

Подготовка грибов и лука.

Порежьте грибы. Если вы собирали их самостоятельно и они условно-съедобные, предварительно отварите их в течение 15-20 минут. Нарежьте лук кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавьте грибы и готовьте, пока не выпарится вся жидкость. Снимите с огня и отложите начинку. Приготовление картофельного теста.

Очистите картофель, отварите его до готовности и разомните в пюре. Дайте картофелю немного остыть, а затем добавьте муку и яйцо. Перемешайте до образования плотного теста. Формирование зраз.

Смажьте руки растительным маслом и начните формировать из картофельного теста лепешки. Поверхность, на которой вы будете работать, присыпьте мукой. В центр каждой лепешки положите по 1 столовой ложке грибов с луком и столько же натертого сыра. Аккуратно закройте края, чтобы зразы напоминали котлеты, и обваляйте их в панировочных сухарях. Приготовление.

Зразы можно обжарить на сковороде до золотистой корочки или запечь в духовке при температуре 180°C в течение 20-25 минут. Подача.

Подавайте готовые зразы с соусами на основе сметаны, которые подчеркнут их нежный вкус.

Уточнения

Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — «резать») — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц. Зразы бывают двух видов: отбивные и рубленые. На гарнир к зразам обычно подают жареные или тушёные овощи, каши, бобовые или макаронные изделия. Наиболее известный рецепт зраз в польской кухне носит название «по-нельсонски». В русскую кулинарию зразы пришли из польской в середине XIX века.



