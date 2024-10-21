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Картофельные зразы с грибной начинкой: нежный и насыщенный вкус

2:21
Еда

Зразы — это блюдо, которое многие вспоминают с теплотой, ассоциируя его с уютной домашней кухней советских времен. Предлагаем вам рецепт картофельных зраз с начинкой из грибов и сыра, который станет отличным вариантом для обеда или ужина. Эксперты поделились этим рецептом, чтобы каждый мог насладиться сочетанием нежного картофеля и насыщенного грибного вкуса.

Картофельные зразы с грибной начинкой: нежный и насыщенный вкус
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 800 г картофеля
  • 300 г грибов
  • 150 г сыра
  • 1 репчатый лук
  • 100 г пшеничной муки
  • 1 куриное яйцо
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 0,5 ч. л. сушеного чеснока
  • 0,5 ч. л. соли
  • щепотка черного перца

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка грибов и лука.
    Порежьте грибы. Если вы собирали их самостоятельно и они условно-съедобные, предварительно отварите их в течение 15-20 минут. Нарежьте лук кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавьте грибы и готовьте, пока не выпарится вся жидкость. Снимите с огня и отложите начинку.
  2. Приготовление картофельного теста.
    Очистите картофель, отварите его до готовности и разомните в пюре. Дайте картофелю немного остыть, а затем добавьте муку и яйцо. Перемешайте до образования плотного теста.
  3. Формирование зраз.
    Смажьте руки растительным маслом и начните формировать из картофельного теста лепешки. Поверхность, на которой вы будете работать, присыпьте мукой. В центр каждой лепешки положите по 1 столовой ложке грибов с луком и столько же натертого сыра. Аккуратно закройте края, чтобы зразы напоминали котлеты, и обваляйте их в панировочных сухарях.
  4. Приготовление.
    Зразы можно обжарить на сковороде до золотистой корочки или запечь в духовке при температуре 180°C в течение 20-25 минут.
  5. Подача.
    Подавайте готовые зразы с соусами на основе сметаны, которые подчеркнут их нежный вкус.

Уточнения

Зра́зы (из пол. zrazy, от rězati — «резать») — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь, представляющее собой котлету или мясной рулет с начинкой, обычно из отварных грибов или яиц. Зразы бывают двух видов: отбивные и рубленые. На гарнир к зразам обычно подают жареные или тушёные овощи, каши, бобовые или макаронные изделия. Наиболее известный рецепт зраз в польской кухне носит название «по-нельсонски». В русскую кулинарию зразы пришли из польской в середине XIX века.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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