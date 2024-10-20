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Готовим вкуснейшую фаршированную свёклу

1:00
Еда

Фаршированная свёкла станет отличным ужином или перекусом. Кроме того, её достаточно легко приготовить. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.

Готовим вкуснейшую фаршированную свёклу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты

  • Свёкла — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 20 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Гранат — 1 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Очистить свёклу и отварить её. Дать ей время остыть.
  2. Отделить зёрна граната — 1 столовой ложки будет достаточно.
  3. Натереть сыр на мелкой тёрке.
  4. Удалить мякоть из сердцевины свёклы и мелко нарезать её.
  5. Пропустить чеснок через пресс.
  6. В миске смешать сыр, зёрна граната, чеснок, сердцевину свёклы и майонез. Посолить и поперчить.
  7. Нафаршировать свёклу получившейся начинкой. При желании можно украсить блюдо укропом и зёрнами граната.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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