Готовим вкуснейшую фаршированную свёклу
1:00
Фаршированная свёкла станет отличным ужином или перекусом. Кроме того, её достаточно легко приготовить. Раскрываем рецепт этого вкуснейшего блюда.
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Ингредиенты
- Свёкла — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 20 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Гранат — 1 шт.
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Очистить свёклу и отварить её. Дать ей время остыть.
- Отделить зёрна граната — 1 столовой ложки будет достаточно.
- Натереть сыр на мелкой тёрке.
- Удалить мякоть из сердцевины свёклы и мелко нарезать её.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В миске смешать сыр, зёрна граната, чеснок, сердцевину свёклы и майонез. Посолить и поперчить.
- Нафаршировать свёклу получившейся начинкой. При желании можно украсить блюдо укропом и зёрнами граната.
Уточнения
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру