Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат станет настоящим открытием для вас и ваших близких. Он сочетает в себе терпкость баклажанов, сладость помидоров, остроту чеснока и пряность зелени. Это идеальное блюдо для тех, кто любит экспериментировать на кухне и удивлять своих гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для салата из баклажанов:

баклажаны — 2 кг;

морковь — 1 кг (примерно 5-6 штук);

лук — 700 г (5-6 штук);

болгарский перец — 700 г (5-6 штук);

чеснок — 2 головки;

соль — 2 столовые ложки (около 60 г);

сахар — 4 столовые ложки (100 г);

чёрный молотый перец — 4 чайные ложки без горки;

уксус (9%) — 150 мл;

растительное масло — 150 мл;

укроп, петрушка — 1 пучок;

кинза — по желанию.

Процесс приготовления:

Нарежьте баклажаны крупными кусочками. Кожуру можно не снимать. Нарежьте болгарский перец и морковь крупной соломкой. Нарежьте лук четвертькольцами. Измельчите чеснок удобным для вас способом. Смешайте все овощи в большой кастрюле или чаше объёмом не менее 7 литров. Добавьте специи: соль, сахар, чёрный молотый перец. Влейте в овощи растительное масло и уксус, перемешайте. Уплотните салат рукой, накройте большой тарелкой и поставьте сверху гнёт. Оставьте салат при комнатной температуре на 8-12 часов. Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку, перемешайте. Если хотите заготовить салат впрок, разложите его по банкам объёмом 0,7 л "по плечики". Должно получиться примерно 6 банок. Накройте банки крышками и стерилизуйте их в кастрюле с водой около 10 минут после закипания. Закатайте банки и уберите их в тёплое место для постепенного остывания и дополнительной стерилизации.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

