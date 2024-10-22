Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней

Этот салат станет настоящим открытием для вас и ваших близких. Он сочетает в себе терпкость баклажанов, сладость помидоров, остроту чеснока и пряность зелени. Это идеальное блюдо для тех, кто любит экспериментировать на кухне и удивлять своих гостей.
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Ингредиенты для салата из баклажанов:
баклажаны — 2 кг;
морковь — 1 кг (примерно 5-6 штук);
лук — 700 г (5-6 штук);
болгарский перец — 700 г (5-6 штук);
чеснок — 2 головки;
соль — 2 столовые ложки (около 60 г);
сахар — 4 столовые ложки (100 г);
чёрный молотый перец — 4 чайные ложки без горки;
уксус (9%) — 150 мл;
растительное масло — 150 мл;
укроп, петрушка — 1 пучок;
кинза — по желанию.
Процесс приготовления:
Нарежьте баклажаны крупными кусочками. Кожуру можно не снимать.
Нарежьте болгарский перец и морковь крупной соломкой.
Нарежьте лук четвертькольцами.
Измельчите чеснок удобным для вас способом.
Смешайте все овощи в большой кастрюле или чаше объёмом не менее 7 литров.