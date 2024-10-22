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Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней

2:08
Еда

Этот салат станет настоящим открытием для вас и ваших близких. Он сочетает в себе терпкость баклажанов, сладость помидоров, остроту чеснока и пряность зелени. Это идеальное блюдо для тех, кто любит экспериментировать на кухне и удивлять своих гостей.

Салат из баклажанов на зиму: очень вкусная заготовка для холодных дней
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для салата из баклажанов:

  • баклажаны — 2 кг;
  • морковь — 1 кг (примерно 5-6 штук);
  • лук — 700 г (5-6 штук);
  • болгарский перец — 700 г (5-6 штук);
  • чеснок — 2 головки;
  • соль — 2 столовые ложки (около 60 г);
  • сахар — 4 столовые ложки (100 г);
  • чёрный молотый перец — 4 чайные ложки без горки;
  • уксус (9%) — 150 мл;
  • растительное масло — 150 мл;
  • укроп, петрушка — 1 пучок;
  • кинза — по желанию.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте баклажаны крупными кусочками. Кожуру можно не снимать.
  2. Нарежьте болгарский перец и морковь крупной соломкой.
  3. Нарежьте лук четвертькольцами.
  4. Измельчите чеснок удобным для вас способом.
  5. Смешайте все овощи в большой кастрюле или чаше объёмом не менее 7 литров.
  6. Добавьте специи: соль, сахар, чёрный молотый перец.
  7. Влейте в овощи растительное масло и уксус, перемешайте.
  8. Уплотните салат рукой, накройте большой тарелкой и поставьте сверху гнёт. Оставьте салат при комнатной температуре на 8-12 часов.
  9. Добавьте мелко нарезанные укроп и петрушку, перемешайте.
  10. Если хотите заготовить салат впрок, разложите его по банкам объёмом 0,7 л "по плечики". Должно получиться примерно 6 банок.
  11. Накройте банки крышками и стерилизуйте их в кастрюле с водой около 10 минут после закипания.
  12. Закатайте банки и уберите их в тёплое место для постепенного остывания и дополнительной стерилизации.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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