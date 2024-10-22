Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой

Этот пирог обладает нежной текстурой и приятным вкусом, а начинка из рикотты и персиков создаёт неповторимый аромат. Вместо персиков можно использовать нектарины. При желании количество сахара можно увеличить.
Фото: flickr.com by Stacy Spensley, CC BY 2.0
Ингредиенты:
тростниковый сахар — 160 г;
пшеничная мука — 300 г;
молоко — 100 мл;
растительное масло — 130 мл;
куриные яйца — 4 шт.;
щепотка соли;
разрыхлитель — 16 г;
ваниль — 1 г.
Начинка:
сыр рикотта — 300 г;
сахар — 3 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
вода — 2 ст. л.;
персики — 3 шт.
Приготовление:
Для приготовления начинки нарежьте один персик кубиками и выложите в сотейник с толстым дном. Добавьте одну столовую ложку сахара и воды и прогревайте примерно 5 минут на небольшом огне.
Сделайте из томлёного персика пюре при помощи блендера.
В миске смешайте рикотту, оставшийся сахар, яйцо и перемешайте лопаткой.
Добавьте к массе пюре из персика и тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородной. Охладите её в холодильнике.
Пока сделайте тесто: взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли, пока масса не станет пышной и светлой.
Всыпьте просеянную с разрыхлителем и ванилью муку и осторожно перемешайте лопаткой.
Влейте молоко и растительное масло, снова перемешайте.
Выложите тесто в форму, выстланную пергаментом. Сверху аккуратно ложкой выложите творожную начинку.
Персики, которые у вас остались, нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху на начинку. Выпекайте пирог 55 минут в разогретой до 160 градусов духовке. Степень его готовности можно проверить при помощи деревянной шпажки.
Дайте пирогу остыть и посыпьте его сахарной пудрой. Пирог с рикоттой и персиками готов. Приятного аппетита!
Уточнения
Пе́рсик обыкновенный или Персик (лат. Prúnus pérsica) — растение из подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые.
Рико́тта (итал. ricotta) — традиционный итальянский сывороточный сыр.