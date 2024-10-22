Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог обладает нежной текстурой и приятным вкусом, а начинка из рикотты и персиков создаёт неповторимый аромат. Вместо персиков можно использовать нектарины. При желании количество сахара можно увеличить.

Фото: flickr.com by Stacy Spensley, CC BY 2.0

Ингредиенты:

тростниковый сахар — 160 г;

пшеничная мука — 300 г;

молоко — 100 мл;

растительное масло — 130 мл;

куриные яйца — 4 шт.;

щепотка соли;

разрыхлитель — 16 г;

ваниль — 1 г.

Начинка:

сыр рикотта — 300 г;

сахар — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

вода — 2 ст. л.;

персики — 3 шт.

Приготовление:

Для приготовления начинки нарежьте один персик кубиками и выложите в сотейник с толстым дном. Добавьте одну столовую ложку сахара и воды и прогревайте примерно 5 минут на небольшом огне. Сделайте из томлёного персика пюре при помощи блендера. В миске смешайте рикотту, оставшийся сахар, яйцо и перемешайте лопаткой. Добавьте к массе пюре из персика и тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородной. Охладите её в холодильнике. Пока сделайте тесто: взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли, пока масса не станет пышной и светлой. Всыпьте просеянную с разрыхлителем и ванилью муку и осторожно перемешайте лопаткой. Влейте молоко и растительное масло, снова перемешайте. Выложите тесто в форму, выстланную пергаментом. Сверху аккуратно ложкой выложите творожную начинку. Персики, которые у вас остались, нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху на начинку. Выпекайте пирог 55 минут в разогретой до 160 градусов духовке. Степень его готовности можно проверить при помощи деревянной шпажки. Дайте пирогу остыть и посыпьте его сахарной пудрой. Пирог с рикоттой и персиками готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рсик обыкновенный или Персик (лат. Prúnus pérsica) — растение из подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые.





Рико́тта (итал. ricotta) — традиционный итальянский сывороточный сыр.

