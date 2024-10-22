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Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой

2:11
Еда

Этот пирог обладает нежной текстурой и приятным вкусом, а начинка из рикотты и персиков создаёт неповторимый аромат. Вместо персиков можно использовать нектарины. При желании количество сахара можно увеличить.

Пирог с рикоттой и персиками: влажный, умеренно сладкий бисквит с нежной начинкой
Фото: flickr.com by Stacy Spensley, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • тростниковый сахар — 160 г;
  • пшеничная мука — 300 г;
  • молоко — 100 мл;
  • растительное масло — 130 мл;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • щепотка соли;
  • разрыхлитель — 16 г;
  • ваниль — 1 г.

Начинка:

  • сыр рикотта — 300 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • персики — 3 шт.

Приготовление:

  1. Для приготовления начинки нарежьте один персик кубиками и выложите в сотейник с толстым дном. Добавьте одну столовую ложку сахара и воды и прогревайте примерно 5 минут на небольшом огне.
  2. Сделайте из томлёного персика пюре при помощи блендера.
  3. В миске смешайте рикотту, оставшийся сахар, яйцо и перемешайте лопаткой.
  4. Добавьте к массе пюре из персика и тщательно перемешайте, пока смесь не станет однородной. Охладите её в холодильнике.
  5. Пока сделайте тесто: взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли, пока масса не станет пышной и светлой.
  6. Всыпьте просеянную с разрыхлителем и ванилью муку и осторожно перемешайте лопаткой.
  7. Влейте молоко и растительное масло, снова перемешайте.
  8. Выложите тесто в форму, выстланную пергаментом. Сверху аккуратно ложкой выложите творожную начинку.
  9. Персики, которые у вас остались, нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху на начинку. Выпекайте пирог 55 минут в разогретой до 160 градусов духовке. Степень его готовности можно проверить при помощи деревянной шпажки.
  10. Дайте пирогу остыть и посыпьте его сахарной пудрой. Пирог с рикоттой и персиками готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рсик обыкновенный или Персик (лат. Prúnus pérsica) — растение из подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые.
 

Рико́тта (итал. ricotta) — традиционный итальянский сывороточный сыр.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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