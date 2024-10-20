Рецепт восхитительной намазки на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Намазка на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа станет прекрасным вариантом не только для завтрака, но и для перекуса. Раскрываем рецепт угощения.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

Сметана — 100 г

Творог — 150 г

Крабовые палочки — 150 г

Болгарский перец — 50 г

Укроп — 30 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Нашинковать укроп. Пропустить чеснок через пресс. Нарезать болгарский перец маленькими кусочками. Аналогично поступить с крабовыми палочками. В миске смешать укроп, чеснок, творог, крабовые палочки, сметану и болгарский перец. Посолить и поперчить. Измельчить содержимое миски с помощью блендера. Намазка готова!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

