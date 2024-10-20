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Рецепт восхитительной намазки на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа

0:57
Еда

Намазка на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа станет прекрасным вариантом не только для завтрака, но и для перекуса. Раскрываем рецепт угощения.

Рецепт восхитительной намазки на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

  • Сметана — 100 г
  • Творог — 150 г
  • Крабовые палочки — 150 г
  • Болгарский перец — 50 г
  • Укроп — 30 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Нашинковать укроп.
  2. Пропустить чеснок через пресс.
  3. Нарезать болгарский перец маленькими кусочками. Аналогично поступить с крабовыми палочками.
  4. В миске смешать укроп, чеснок, творог, крабовые палочки, сметану и болгарский перец. Посолить и поперчить.
  5. Измельчить содержимое миски с помощью блендера. Намазка готова!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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