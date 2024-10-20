Рецепт восхитительной намазки на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа

Намазка на хлеб из болгарского перца, крабовых палочек и укропа станет прекрасным вариантом не только для завтрака, но и для перекуса. Раскрываем рецепт угощения.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
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