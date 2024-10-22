Заморозка персиков на зиму: делаем это сразу двумя разными способами

Персики — это не только вкусные, но и полезные фрукты, которые можно использовать в различных блюдах. Они придают неповторимый вкус компотам, джемам, пирогам и даже лимонадам. Чтобы сохранить их свежесть и аромат на долгое время, можно воспользоваться методом заморозки.
Существует несколько способов заготовки персиков на зиму: их можно нарезать кубиками, ломтиками или сделать пюре. Однако наиболее удачным вариантом является сочетание двух методов: половина фруктов замораживается в виде пюре, а другая половина — половинками. После размораживания их можно нарезать по своему вкусу.
Замороженное персиковое пюре можно использовать для приготовления разнообразных блюд: каш на завтрак, смузи, морсов, чая и даже для быстрого приготовления джема для блинчиков. Этот рецепт стал одним из моих любимых, потому что блюда с персиками всегда быстро исчезают с тарелок.
Ингредиенты:
Приготовление:
Заморозка персиков на зиму завершена!
Пе́рсик обыкновенный или Персик (лат. Prúnus pérsica) — растение из подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые.
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