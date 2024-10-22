Заморозка персиков на зиму: делаем это сразу двумя разными способами

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Персики — это не только вкусные, но и полезные фрукты, которые можно использовать в различных блюдах. Они придают неповторимый вкус компотам, джемам, пирогам и даже лимонадам. Чтобы сохранить их свежесть и аромат на долгое время, можно воспользоваться методом заморозки.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga, PDM

Существует несколько способов заготовки персиков на зиму: их можно нарезать кубиками, ломтиками или сделать пюре. Однако наиболее удачным вариантом является сочетание двух методов: половина фруктов замораживается в виде пюре, а другая половина — половинками. После размораживания их можно нарезать по своему вкусу.

Замороженное персиковое пюре можно использовать для приготовления разнообразных блюд: каш на завтрак, смузи, морсов, чая и даже для быстрого приготовления джема для блинчиков. Этот рецепт стал одним из моих любимых, потому что блюда с персиками всегда быстро исчезают с тарелок.

Ингредиенты:

Персики — 0,8 кг

Лимонный сок — 1 столовая ложка

Сахар — 2 столовые ложки

Приготовление:

Тщательно промойте каждый персик под проточной водой, удаляя ворсистый слой. Промокните бумажными полотенцами и разрежьте пополам, удалив косточку. Повторите с остальными персиками и сбрызните их лимонным соком, чтобы они не потемнели при заморозке. Половину персиков положите в порционные пакеты и хорошо завяжите. Сложите оставшиеся персики в ёмкость блендера или кухонного комбайна. Добавьте сахар и лимонный сок, измельчите до получения пюреобразной массы в течение 3 минут. Обратите внимание, что сахар необходим, так как при заморозке масса теряет около 20% сладости. Переложите персиковое пюре в контейнеры или пластиковые емкости, плотно закупорьте. Поместите вместе с половинками в морозильную камеру минимум. Хранить замороженную персиковую массу в морозилке можно максимум 1 год.

Заморозка персиков на зиму завершена!

Уточнения

Пе́рсик обыкновенный или Персик (лат. Prúnus pérsica) — растение из подрода Миндаль рода Слива семейства Розовые.



