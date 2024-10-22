Морс из яблок: степень сладости вы сами корректируете на свой вкус при помощи мёда

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Морс из яблок — вкусный и полезный напиток. Его вкус насыщенный, он может быть сладким или кисло-сладким, в зависимости от сорта яблок. Для приготовления морса подойдут любые яблоки, а сладость можно отрегулировать с помощью мёда.

Фото: commons.wikimedia.org by Flunse, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

яблоки — 500 г (4 штуки);

вода — 1-1,5 л;

мёд — по вкусу.

Процесс приготовления:

Разрежьте яблоки пополам, удалите семена и перегородки. Очистите кожуру и положите её в кастрюлю для варки морса. Натрите очищенные яблоки на крупной тёрке. Отожмите сок из натёртых яблок. Это можно сделать вручную или использовать марлю. Отставьте сок в сторону, а жмых положите в кастрюлю с кожурой. Влейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь. Варите после закипания 3 минуты. Снимите кастрюлю с плиты и остудите отвар до комнатной температуры. Процедите остывший отвар через сито или марлю. Влейте сок в отвар, перемешайте. Попробуйте морс на вкус и добавьте мёд при желании.

Яблочный морс готов! Пейте его холодным или тёплым. Не кипятите готовый морс, чтобы сохранить все полезные свойства напитка.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

