Морс из яблок: степень сладости вы сами корректируете на свой вкус при помощи мёда

Морс из яблок — вкусный и полезный напиток. Его вкус насыщенный, он может быть сладким или кисло-сладким, в зависимости от сорта яблок. Для приготовления морса подойдут любые яблоки, а сладость можно отрегулировать с помощью мёда.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Яблочный морс готов! Пейте его холодным или тёплым. Не кипятите готовый морс, чтобы сохранить все полезные свойства напитка.
Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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