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Морс из яблок: степень сладости вы сами корректируете на свой вкус при помощи мёда

1:21
Еда

Морс из яблок — вкусный и полезный напиток. Его вкус насыщенный, он может быть сладким или кисло-сладким, в зависимости от сорта яблок. Для приготовления морса подойдут любые яблоки, а сладость можно отрегулировать с помощью мёда.

Морс из яблок: степень сладости вы сами корректируете на свой вкус при помощи мёда
Фото: commons.wikimedia.org by Flunse, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • яблоки — 500 г (4 штуки);
  • вода — 1-1,5 л;
  • мёд — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Разрежьте яблоки пополам, удалите семена и перегородки. Очистите кожуру и положите её в кастрюлю для варки морса.
  2. Натрите очищенные яблоки на крупной тёрке.
  3. Отожмите сок из натёртых яблок. Это можно сделать вручную или использовать марлю. Отставьте сок в сторону, а жмых положите в кастрюлю с кожурой.
  4. Влейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь. Варите после закипания 3 минуты.
  5. Снимите кастрюлю с плиты и остудите отвар до комнатной температуры.
  6. Процедите остывший отвар через сито или марлю.
  7. Влейте сок в отвар, перемешайте. Попробуйте морс на вкус и добавьте мёд при желании.

Яблочный морс готов! Пейте его холодным или тёплым. Не кипятите готовый морс, чтобы сохранить все полезные свойства напитка.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. 

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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