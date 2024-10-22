Тыквенный соус: пикантная и универсальная добавка к мясу, рису или макаронам

Этот соус станет отличным дополнением к различным блюдам, будь то мясо, макароны или рис. Он также может быть использован как самостоятельное блюдо, подаваемое с хлебом.
Соус имеет воздушную текстуру и напоминает икру, но в отличие от икры, он не требует длительного уваривания. Вместо этого, овощи запекаются и затем измельчаются до состояния соуса.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовый тыквенный соус получается насыщенным и ароматным.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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