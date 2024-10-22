Тыквенный соус: пикантная и универсальная добавка к мясу, рису или макаронам

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот соус станет отличным дополнением к различным блюдам, будь то мясо, макароны или рис. Он также может быть использован как самостоятельное блюдо, подаваемое с хлебом.

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Соус имеет воздушную текстуру и напоминает икру, но в отличие от икры, он не требует длительного уваривания. Вместо этого, овощи запекаются и затем измельчаются до состояния соуса.

Ингредиенты:

тыква (очищенная) — 330 г;

болгарский перец — 0,5 шт.;

репчатый лук — 0,5 шт.;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 1 ст. л.;

сушёный розмарин — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — несколько капель.

Приготовление:

Овощи нарезать произвольно, но не крупно. Выложить на противень с бумагой. Полить маслом, посолить и приправить розмарином. Запекать при температуре 170 градусов до мягкости (смотреть по готовности тыквы). Переложить овощи в блендер и измельчить. Добавить лимонный сок и перец по вкусу. При необходимости подсолить.

Готовый тыквенный соус получается насыщенным и ароматным.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

