Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции магазины необоснованно завышают цены на товары
Чек-лист для ремонта кухни: как ничего не упустить
Какую машину предпочитают самые богатые люди мира
Учёные назвали неожиданное преимущество физических упражнений
Археологи обнаружили крупнейшее захоронение бронзового века в Моравии
Чеснок на зиму: как правильно выбрать и обработать зубчики
Монголия может стать ключевым поставщиком угля для Индии
Как избежать появления морщин вокруг рта: советы по уходу и здоровому образу жизни
Таксистские авто: мифы и реальность

Тыквенный соус: пикантная и универсальная добавка к мясу, рису или макаронам

1:21
Еда

Этот соус станет отличным дополнением к различным блюдам, будь то мясо, макароны или рис. Он также может быть использован как самостоятельное блюдо, подаваемое с хлебом.

Тыквенный соус: пикантная и универсальная добавка к мясу, рису или макаронам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Соус имеет воздушную текстуру и напоминает икру, но в отличие от икры, он не требует длительного уваривания. Вместо этого, овощи запекаются и затем измельчаются до состояния соуса.

Ингредиенты:

  • тыква (очищенная) — 330 г;
  • болгарский перец — 0,5 шт.;
  • репчатый лук — 0,5 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сушёный розмарин — 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок — несколько капель.

Приготовление:

  1. Овощи нарезать произвольно, но не крупно.
  2. Выложить на противень с бумагой.
  3. Полить маслом, посолить и приправить розмарином.
  4. Запекать при температуре 170 градусов до мягкости (смотреть по готовности тыквы).
  5. Переложить овощи в блендер и измельчить. Добавить лимонный сок и перец по вкусу.
  6. При необходимости подсолить.

Готовый тыквенный соус получается насыщенным и ароматным.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником
Садоводство, цветоводство
Спасите свой урожай: эффективные методы борьбы с проволочником Аудио 
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев Т-14 "Армата". Для чего создано новое поколение российских высокотехнологичных танков Дмитрий Плотников Организованная преступность в США как национальный тренд, такой же как Кока-Кола Сергей Лебедев
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Последние материалы
Учёные назвали неожиданное преимущество физических упражнений
Археологи обнаружили крупнейшее захоронение бронзового века в Моравии
Чеснок на зиму: как правильно выбрать и обработать зубчики
Тыквенный соус: пикантная и универсальная добавка к мясу, рису или макаронам
Монголия может стать ключевым поставщиком угля для Индии
Как избежать появления морщин вокруг рта: советы по уходу и здоровому образу жизни
Таксистские авто: мифы и реальность
В США в 2025 году откроется музей, посвящённый барбекю
Правильное освещение: ключ к уютной атмосфере в вашем доме
Использование излишков яблок: от подарков до кормов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.