Рагу с куриным филе и баклажанами: это диетическое блюдо — настоящий кладезь витаминов

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощное рагу с курицей — вкусное и полезное блюдо, которое сочетает в себе множество ярких вкусов и ароматов. В этом рецепте мы используем баклажаны, куриное филе, лук, морковь, болгарский перец, картофель, капусту, чеснок, помидоры и томатную пасту.

Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

300 г куриного филе,

1 баклажан,

1 морковь,

2 луковицы,

3 картофелины,

1 болгарский перец,

2-3 зубчика чеснока,

200 г капусты,

2 помидора,

1 ст. л. растительного масла,

1 ст. л. томатной пасты,

соль и перец — по вкусу.

Для приготовления овощного рагу с курицей следуйте этим шагам:

Разогрейте казан с растительным маслом и обжарьте куриное филе до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и жарьте ещё 3 минуты, затем посолите. Добавьте нарезанные морковь и баклажаны, перемешайте и посыпьте сушёным чесноком. Если хотите, добавьте немного воды, чтобы овощи тушились. Через 5 минут добавьте нарезанный картофель, посолите и тушите ещё 5 минут. Затем добавьте нарезанный болгарский перец и тушите ещё 2 минуты. Через 2 минуты добавьте нарезанную капусту, долейте воды и тушите под крышкой до готовности картофеля (можно проверить его мягкость вилкой). В конце добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, перемешайте и тушите ещё 5 минут. Приправьте рагу перцем и солью по вкусу.

Готово! Подавайте овощное рагу с курицей горячим, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.



Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

