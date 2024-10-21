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Рагу с куриным филе и баклажанами: это диетическое блюдо — настоящий кладезь витаминов

1:47
Еда

Овощное рагу с курицей — вкусное и полезное блюдо, которое сочетает в себе множество ярких вкусов и ароматов. В этом рецепте мы используем баклажаны, куриное филе, лук, морковь, болгарский перец, картофель, капусту, чеснок, помидоры и томатную пасту.

Рагу с куриным филе и баклажанами: это диетическое блюдо — настоящий кладезь витаминов
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе,
  • 1 баклажан,
  • 1 морковь,
  • 2 луковицы,
  • 3 картофелины,
  • 1 болгарский перец,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 200 г капусты,
  • 2 помидора,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • 1 ст. л. томатной пасты,
  • соль и перец — по вкусу.

Для приготовления овощного рагу с курицей следуйте этим шагам:

  1. Разогрейте казан с растительным маслом и обжарьте куриное филе до золотистой корочки.
  2. Добавьте нарезанный лук и жарьте ещё 3 минуты, затем посолите.
  3. Добавьте нарезанные морковь и баклажаны, перемешайте и посыпьте сушёным чесноком. Если хотите, добавьте немного воды, чтобы овощи тушились.
  4. Через 5 минут добавьте нарезанный картофель, посолите и тушите ещё 5 минут.
  5. Затем добавьте нарезанный болгарский перец и тушите ещё 2 минуты.
  6. Через 2 минуты добавьте нарезанную капусту, долейте воды и тушите под крышкой до готовности картофеля (можно проверить его мягкость вилкой).
  7. В конце добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, перемешайте и тушите ещё 5 минут. Приправьте рагу перцем и солью по вкусу.

Готово! Подавайте овощное рагу с курицей горячим, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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