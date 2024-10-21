Рагу с куриным филе и баклажанами: это диетическое блюдо — настоящий кладезь витаминов

Овощное рагу с курицей — вкусное и полезное блюдо, которое сочетает в себе множество ярких вкусов и ароматов. В этом рецепте мы используем баклажаны, куриное филе, лук, морковь, болгарский перец, картофель, капусту, чеснок, помидоры и томатную пасту.
Ингредиенты:
Для приготовления овощного рагу с курицей следуйте этим шагам:
Готово! Подавайте овощное рагу с курицей горячим, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.