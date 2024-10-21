Куриное филе в сметанном кляре: куриное мясо под хрустящей корочкой получается очень сочным

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное филе в сметанном кляре — быстрый, лёгкий и простой рецепт. Кляр готовится из муки, яиц и сметаны, окутывает мясо тонким слоем и создаёт аппетитную корочку при обжаривании. Сметана и сушёные травы придают кляру аромат, нежность и сливочный вкус, а курице — необыкновенную сочность.

Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

мука пшеничная — 4 ст. л.;

сушёные итальянские травы — 0,5-1 ч. л.;

соль и молотый чёрный перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе на порции и отбейте с обеих сторон. Посолите и поперчите. Для кляра смешайте яйца, сметану, сушёные травы, соль и перец. Постепенно добавляйте муку, пока не получится густое тесто, которое обволакивает ложку и стекает с неё лентой. Обмакните куриное филе в кляр с обеих сторон. Выложите кусочки в разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте 2-3 минуты до золотистой корочки. Переверните и жарьте ещё 2 минуты с другой стороны. Поместите готовые отбивные на салфетку или бумажное полотенце, чтобы впитать излишки масла. Подавайте к столу.

Уточнения

Филе́ или филе́й (фр. filet ) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка).

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

