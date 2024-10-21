Куриное филе в сметанном кляре: куриное мясо под хрустящей корочкой получается очень сочным

Куриное филе в сметанном кляре — быстрый, лёгкий и простой рецепт. Кляр готовится из муки, яиц и сметаны, окутывает мясо тонким слоем и создаёт аппетитную корочку при обжаривании. Сметана и сушёные травы придают кляру аромат, нежность и сливочный вкус, а курице — необыкновенную сочность.
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0
Ингредиенты:
куриное филе — 500 г;
яйца — 2 шт.;
сметана — 2 ст. л.;
мука пшеничная — 4 ст. л.;
сушёные итальянские травы — 0,5-1 ч. л.;
соль и молотый чёрный перец — по вкусу;
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Нарежьте куриное филе на порции и отбейте с обеих сторон. Посолите и поперчите.
Для кляра смешайте яйца, сметану, сушёные травы, соль и перец.
Постепенно добавляйте муку, пока не получится густое тесто, которое обволакивает ложку и стекает с неё лентой.
Обмакните куриное филе в кляр с обеих сторон.
Выложите кусочки в разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте 2-3 минуты до золотистой корочки. Переверните и жарьте ещё 2 минуты с другой стороны.
Поместите готовые отбивные на салфетку или бумажное полотенце, чтобы впитать излишки масла. Подавайте к столу.
Уточнения
Филе́ или филе́й (фр. filet) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка).
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.