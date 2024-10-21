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Куриное филе в сметанном кляре: куриное мясо под хрустящей корочкой получается очень сочным

1:29
Еда

Куриное филе в сметанном кляре — быстрый, лёгкий и простой рецепт. Кляр готовится из муки, яиц и сметаны, окутывает мясо тонким слоем и создаёт аппетитную корочку при обжаривании. Сметана и сушёные травы придают кляру аромат, нежность и сливочный вкус, а курице — необыкновенную сочность.

Куриное филе в сметанном кляре: куриное мясо под хрустящей корочкой получается очень сочным
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука пшеничная — 4 ст. л.;
  • сушёные итальянские травы — 0,5-1 ч. л.;
  • соль и молотый чёрный перец — по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе на порции и отбейте с обеих сторон. Посолите и поперчите.
  2. Для кляра смешайте яйца, сметану, сушёные травы, соль и перец.
  3. Постепенно добавляйте муку, пока не получится густое тесто, которое обволакивает ложку и стекает с неё лентой.
  4. Обмакните куриное филе в кляр с обеих сторон.
  5. Выложите кусочки в разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте 2-3 минуты до золотистой корочки. Переверните и жарьте ещё 2 минуты с другой стороны.
  6. Поместите готовые отбивные на салфетку или бумажное полотенце, чтобы впитать излишки масла. Подавайте к столу.

Уточнения

Филе́ или филе́й (фр. filet) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка).

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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