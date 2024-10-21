Манные биточки: делаются из очень густой манной каши, очень вкусно с вареньем или киселём

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Манные биточки — это вкусное и питательное блюдо, которое знакомо многим с детства. Они готовятся из манной крупы, молока, яиц и других ингредиентов. Манные биточки могут быть поданы на завтрак, обед или ужин, а также подходят для детского питания

Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

вода — 1 стакан;

соевое или ореховое молоко — 1 стакан;

манная крупа — 3/4 стакана;

сахар — 2-3 столовые ложки;

ванилин — на кончике ножа;

мука — 3 столовые ложки;

растительное масло для жарки.

Процесс приготовления:

Налейте воду и молоко в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте сахар. Всыпьте ванилин и тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно помешивая. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите ещё 2-3 минуты, непрерывно помешивая. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте остыть. Слепите мокрыми руками биточки из манной каши и обваляйте их в муке. Выложите биточки на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Наслаждайтесь манными биточками, подав их горячими с киселём или вареньем.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.



Бито́чки битки́ (от «битое мясо») — блюдо русской кухни в виде небольших рубленых котлет плоско-круглой формы толщиной 2—2,5 см и диаметром 6 см из мясной или рыбной котлетной массы в панировке.



