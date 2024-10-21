Манные биточки: делаются из очень густой манной каши, очень вкусно с вареньем или киселём

Манные биточки — это вкусное и питательное блюдо, которое знакомо многим с детства. Они готовятся из манной крупы, молока, яиц и других ингредиентов. Манные биточки могут быть поданы на завтрак, обед или ужин, а также подходят для детского питания
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Наслаждайтесь манными биточками, подав их горячими с киселём или вареньем.
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
Бито́чки битки́ (от «битое мясо») — блюдо русской кухни в виде небольших рубленых котлет плоско-круглой формы толщиной 2—2,5 см и диаметром 6 см из мясной или рыбной котлетной массы в панировке.
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Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.