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Манные биточки: делаются из очень густой манной каши, очень вкусно с вареньем или киселём

1:21
Еда

Манные биточки — это вкусное и питательное блюдо, которое знакомо многим с детства. Они готовятся из манной крупы, молока, яиц и других ингредиентов. Манные биточки могут быть поданы на завтрак, обед или ужин, а также подходят для детского питания

Манные биточки: делаются из очень густой манной каши, очень вкусно с вареньем или киселём
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • вода — 1 стакан;
  • соевое или ореховое молоко — 1 стакан;
  • манная крупа — 3/4 стакана;
  • сахар — 2-3 столовые ложки;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • мука — 3 столовые ложки;
  • растительное масло для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Налейте воду и молоко в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте сахар.
  2. Всыпьте ванилин и тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно помешивая.
  3. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите ещё 2-3 минуты, непрерывно помешивая.
  4. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте остыть.
  5. Слепите мокрыми руками биточки из манной каши и обваляйте их в муке.
  6. Выложите биточки на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Наслаждайтесь манными биточками, подав их горячими с киселём или вареньем.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. 

Бито́чки битки́ (от «битое мясо») — блюдо русской кухни в виде небольших рубленых котлет плоско-круглой формы толщиной 2—2,5 см и диаметром 6 см из мясной или рыбной котлетной массы в панировке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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