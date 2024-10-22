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Хозяйки рассказали, как сделать пышное и нежное картофельное пюре без комков

1:26
Еда

Чтобы приготовить картофельное пюре с нежной, воздушной текстурой, нужно учитывать несколько важных нюансов. Главный секрет — соблюдение правильной технологии варки и разминания картофеля.

Хозяйки рассказали, как сделать пышное и нежное картофельное пюре без комков
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, PDM

Многие готовят пюре по старинке: сварили, слили воду, раздавили картофель и получают сухую, пресную массу. Но существует более удачный способ, который гарантирует мягкий и нежный результат.

Первое, что стоит помнить: картофель необходимо закладывать в холодную воду и ни в коем случае не переваривать его. Переваренный картофель теряет свои качества и превращается в липкую и клейкую массу, которая не подходит для пюре. Также нужно выбирать правильный сорт картошки, так как от этого напрямую зависит консистенция блюда.

Чтобы получить идеальное пюре, после варки следует слить воду, тщательно размять картофель до однородной массы, а затем добавить сливочное масло и немного подогретого молока — именно в таком порядке. Главное — не переборщить с молоком, иначе пюре станет жидким.

Для придания аромата и вкуса можно добавить во время варки зубчик чеснока или кусочек моркови. Важный лайфхак: не используйте блендер для разминания — он делает массу клейкой. Лучше всего воспользоваться традиционной толкушкой, чтобы сохранить пюре воздушным и нежным.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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