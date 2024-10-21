Как приготовить сырники с шоколадно-ореховой начинкой

Сырники с сюрпризом — это блюдо, которое наверняка заставит подняться с постели даже самого ленивого. Они представляют собой нежные сырные лепёшки с вкусной начинкой внутри, а этот вариант точно удивит, ведь вместо привычных фруктов используется шоколадно-ореховая паста.
Для приготовления понадобятся:
Приготовление:
Творог следует размять, измельчить блендером или протереть через сито. Затем добавьте манку и яйцо. Поскольку начинка будет сладкой, можно обойтись минимальным количеством сахара.
Перемешайте всё до однородной массы, затем сформируйте небольшие круглые лепёшки. В центр каждой положите ложку шоколадной пасты. Аккуратно заверните края, чтобы запечатать начинку внутри, слегка сдавите, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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