Как приготовить сырники с шоколадно-ореховой начинкой

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники с сюрпризом — это блюдо, которое наверняка заставит подняться с постели даже самого ленивого. Они представляют собой нежные сырные лепёшки с вкусной начинкой внутри, а этот вариант точно удивит, ведь вместо привычных фруктов используется шоколадно-ореховая паста.

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Для приготовления понадобятся:

300 г творога;

1 куриное яйцо;

4 столовые ложки муки;

2 столовые ложки манки;

шоколадно-ореховая паста, сахар — по вкусу.

Приготовление:

Творог следует размять, измельчить блендером или протереть через сито. Затем добавьте манку и яйцо. Поскольку начинка будет сладкой, можно обойтись минимальным количеством сахара.

Перемешайте всё до однородной массы, затем сформируйте небольшие круглые лепёшки. В центр каждой положите ложку шоколадной пасты. Аккуратно заверните края, чтобы запечатать начинку внутри, слегка сдавите, обваляйте в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

