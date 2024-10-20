Тушеные кабачки в томатном соусе: рецепт понравится мужчинам благодаря добавлению аджики

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёные кабачки в томатном соусе — это простое и вкусное блюдо, которое готовится из минимального набора продуктов. Кабачки получаются мягкими и ароматными, благодаря сочетанию томатного соуса и острой аджики.

Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Для приготовления потребуется:

200 г кабачков;

3 столовые ложки томатного кетчупа;

1 столовая ложка острой аджики;

10 г укропа;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 столовая ложка растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Помойте кабачки, отрежьте кончики и нарежьте их кружочками. Затем разрежьте кружочки пополам. Обжарьте кабачки на растительном масле в сковороде в течение 5-7 минут, периодически помешивая. Добавьте соль и чёрный молотый перец. Влейте томатный соус или кетчуп в сковороду к кабачкам. Добавьте аджику и измельчённый чеснок (если используете аджику без чеснока). Убавьте огонь до минимума и тушите кабачки в томатном соусе в течение 7-10 минут, до мягкости кабачков. Если нужно, добавьте лимонный сок или сахар, чтобы отрегулировать вкус соуса. Измельчите укроп и добавьте его в блюдо в конце приготовления, перемешайте.

Тушёные кабачки в томатном соусе готовы! Это блюдо обязательно понравится любителям острых овощных закусок.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

