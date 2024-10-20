Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкие политики объединились против антироссийских санкций
Путин: Товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в три раза
Внимание, автовладельцы: топ машин для угонщиков
Как создать стильную и удобную прихожую: простые, но эффектные советы
Сельдереевый сок: может ли он стать вашим идеальным союзником в борьбе с лишним весом?
Древний римский форт обнаружен в одном из старейших поселений мира
Хельсинки стал самым экологичным туристическим направлением в мире
Как использовать опавшие листья для улучшения состояния вашего сада
Как определить, подлежит ли дом сносу, и что делать в случае его аварийного состояния

Тушеные кабачки в томатном соусе: рецепт понравится мужчинам благодаря добавлению аджики

1:29
Еда

Тушёные кабачки в томатном соусе — это простое и вкусное блюдо, которое готовится из минимального набора продуктов. Кабачки получаются мягкими и ароматными, благодаря сочетанию томатного соуса и острой аджики.

Тушеные кабачки в томатном соусе: рецепт понравится мужчинам благодаря добавлению аджики
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, CC BY 2.0

Для приготовления потребуется:

  • 200 г кабачков;
  • 3 столовые ложки томатного кетчупа;
  • 1 столовая ложка острой аджики;
  • 10 г укропа;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Помойте кабачки, отрежьте кончики и нарежьте их кружочками. Затем разрежьте кружочки пополам.
  2. Обжарьте кабачки на растительном масле в сковороде в течение 5-7 минут, периодически помешивая.
  3. Добавьте соль и чёрный молотый перец.
  4. Влейте томатный соус или кетчуп в сковороду к кабачкам.
  5. Добавьте аджику и измельчённый чеснок (если используете аджику без чеснока).
  6. Убавьте огонь до минимума и тушите кабачки в томатном соусе в течение 7-10 минут, до мягкости кабачков.
  7. Если нужно, добавьте лимонный сок или сахар, чтобы отрегулировать вкус соуса.
  8. Измельчите укроп и добавьте его в блюдо в конце приготовления, перемешайте.

Тушёные кабачки в томатном соусе готовы! Это блюдо обязательно понравится любителям острых овощных закусок.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны
Новости Молдовы
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Аудио 
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Популярное
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие

Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.

Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша
Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша
Последние материалы
Токио по версии Michelin-2025 приобрёл статус гастрономического рая для гурманов
Найдите идеальную лежанку для вашего пушистого друга
Хобби, угрожающее мужскому здоровью
Ошибки при обустройстве балкона: как создать дополнительное комфортное пространство
От маринованных овощей к изысканному салату: эволюция рецепта винегрета
Брухунова показала Петросяна с детьми в день отца: Ваган — копия отца
Ванны с эфирными маслами: как придать коже тонус, увлажнение и молодость?
Как правильно удобрять чеснок при осенней посадке
Подготовьте свой автомобиль: советы перед зимним сезоном
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.