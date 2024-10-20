Тушеные кабачки в томатном соусе: рецепт понравится мужчинам благодаря добавлению аджики

Тушёные кабачки в томатном соусе — это простое и вкусное блюдо, которое готовится из минимального набора продуктов. Кабачки получаются мягкими и ароматными, благодаря сочетанию томатного соуса и острой аджики.
Для приготовления потребуется:
Процесс приготовления:
Тушёные кабачки в томатном соусе готовы! Это блюдо обязательно понравится любителям острых овощных закусок.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Томатный соус — овощной соус на основе томатов.
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Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.