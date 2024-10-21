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Как приготовить чесночные пышки к первому блюду: пошаговая инструкция

1:50
Еда

Вкус борща сложно дополнить чем-то, кроме простого хлеба. Но если подать его с чесночными пышками, блюдо превращается в настоящую кулинарную поэзию.

Как приготовить чесночные пышки к первому блюду: пошаговая инструкция
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 200 мл воды;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей;
  • 100 мл молока;
  • 5 ст. л. растительного масла;
  • 450 г муки;
  • 1 сырой желток;
  • 1 ч. л. соли;
  • 3 зубчика чеснока;
  • свежая зелень (укроп).

Приготовление:

  1.  Сначала в тёплой воде разводим дрожжи и сахар, перемешиваем и оставляем под плёнкой в тёплом месте на несколько минут.
  2. Просеиваем муку, добавляем соль, тёплое молоко, подготовленные дрожжи и растительное масло. Замешиваем мягкое, эластичное тесто, которое слегка липнет к рукам. Оставляем его на 30-60 минут в тепле, чтобы оно увеличилось в объёме в 3 раза.
  3. Смазываем форму для выпечки растительным маслом. Тесто обминаем, делим на равные части и формируем из них круглые шарики (из указанного количества ингредиентов получится около 12 пышек). Выкладываем шарики в форму и накрываем полотенцем на 15-20 минут.
  4. Смешиваем желток с 2 ст. л. воды, смазываем булочки и отправляем их в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.
  5. Смешиваем 2 ст. л. воды, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.
  6. Готовые пышки достаём из духовки и поливаем чесночной смесью.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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