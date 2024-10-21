Вкус борща сложно дополнить чем-то, кроме простого хлеба. Но если подать его с чесночными пышками, блюдо превращается в настоящую кулинарную поэзию.
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Ингредиенты:
200 мл воды;
1 ч. л. сахара;
1,5 ч. л. сухих дрожжей;
100 мл молока;
5 ст. л. растительного масла;
450 г муки;
1 сырой желток;
1 ч. л. соли;
3 зубчика чеснока;
свежая зелень (укроп).
Приготовление:
Сначала в тёплой воде разводим дрожжи и сахар, перемешиваем и оставляем под плёнкой в тёплом месте на несколько минут.
Просеиваем муку, добавляем соль, тёплое молоко, подготовленные дрожжи и растительное масло. Замешиваем мягкое, эластичное тесто, которое слегка липнет к рукам. Оставляем его на 30-60 минут в тепле, чтобы оно увеличилось в объёме в 3 раза.
Смазываем форму для выпечки растительным маслом. Тесто обминаем, делим на равные части и формируем из них круглые шарики (из указанного количества ингредиентов получится около 12 пышек). Выкладываем шарики в форму и накрываем полотенцем на 15-20 минут.
Смешиваем желток с 2 ст. л. воды, смазываем булочки и отправляем их в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.
Смешиваем 2 ст. л. воды, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.
Готовые пышки достаём из духовки и поливаем чесночной смесью.
Уточнения
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.