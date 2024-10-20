Борщ в духовке: с курицей и квашеной капустой, обладает особенно насыщенным вкусом и ароматом
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Если вы ищете рецепт аппетитного и особенно насыщенного борща, то запекание его в кастрюле с толстыми стенками — это идеальный выбор.
Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Квашеная капуста — 200 г
- Свекла — 2 шт.
- Картофель — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — ½ шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
- Сварите или запеките свеклу до готовности.
- Очистите и нарежьте картофель небольшими кусочками, положите в кастрюлю.
- Промойте и нарежьте куриное филе, добавьте в кастрюлю.
- Следом положите квашеную капусту.
- Очистите и натрите на крупной терке или нарежьте свеклу, добавьте в кастрюлю.
- Обжарьте на растительном масле нарезанный лук и натёртую морковь до мягкости.
- Промойте и мелко нарежьте зелень, добавьте в сковороду. Также добавьте томатную пасту и обжарьте все вместе на среднем огне, помешивая, около 3 минут.
- Выложите зажарку в кастрюлю, добавьте лавровый лист и измельчённый чеснок. Залейте овощи кипятком, накройте крышкой и поставьте в разогретую до 170-180 градусов духовку на 1 час.
- Чтобы сохранить насыщенный цвет борща, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока.
Готовый борщ подавайте горячим, со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!
Уточнения
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру