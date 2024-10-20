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Борщ в духовке: с курицей и квашеной капустой, обладает особенно насыщенным вкусом и ароматом

1:42
Еда

Если вы ищете рецепт аппетитного и особенно насыщенного борща, то запекание его в кастрюле с толстыми стенками — это идеальный выбор.

Борщ в духовке: с курицей и квашеной капустой, обладает особенно насыщенным вкусом и ароматом
Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Квашеная капуста — 200 г
  • Свекла — 2 шт.
  • Картофель — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — &frac12 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление:

  1. Сварите или запеките свеклу до готовности.
  2. Очистите и нарежьте картофель небольшими кусочками, положите в кастрюлю.
  3. Промойте и нарежьте куриное филе, добавьте в кастрюлю.
  4. Следом положите квашеную капусту.
  5. Очистите и натрите на крупной терке или нарежьте свеклу, добавьте в кастрюлю.
  6. Обжарьте на растительном масле нарезанный лук и натёртую морковь до мягкости.
  7. Промойте и мелко нарежьте зелень, добавьте в сковороду. Также добавьте томатную пасту и обжарьте все вместе на среднем огне, помешивая, около 3 минут.
  8. Выложите зажарку в кастрюлю, добавьте лавровый лист и измельчённый чеснок. Залейте овощи кипятком, накройте крышкой и поставьте в разогретую до 170-180 градусов духовку на 1 час.
  9. Чтобы сохранить насыщенный цвет борща, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока.

Готовый борщ подавайте горячим, со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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