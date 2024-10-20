Борщ в духовке: с курицей и квашеной капустой, обладает особенно насыщенным вкусом и ароматом

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете рецепт аппетитного и особенно насыщенного борща, то запекание его в кастрюле с толстыми стенками — это идеальный выбор.

Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Квашеная капуста — 200 г

Свекла — 2 шт.

Картофель — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — ½ шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Зелень — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Сварите или запеките свеклу до готовности. Очистите и нарежьте картофель небольшими кусочками, положите в кастрюлю. Промойте и нарежьте куриное филе, добавьте в кастрюлю. Следом положите квашеную капусту. Очистите и натрите на крупной терке или нарежьте свеклу, добавьте в кастрюлю. Обжарьте на растительном масле нарезанный лук и натёртую морковь до мягкости. Промойте и мелко нарежьте зелень, добавьте в сковороду. Также добавьте томатную пасту и обжарьте все вместе на среднем огне, помешивая, около 3 минут. Выложите зажарку в кастрюлю, добавьте лавровый лист и измельчённый чеснок. Залейте овощи кипятком, накройте крышкой и поставьте в разогретую до 170-180 градусов духовку на 1 час. Чтобы сохранить насыщенный цвет борща, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока.

Готовый борщ подавайте горячим, со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



