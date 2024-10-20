Овсяное печенье с корицей: у него просто невероятный аромат, на который сбегутся домашние

Овсяное печенье с корицей — это изысканное и ароматное лакомство, которое станет прекрасным дополнением к вашей чашке чая или кофе. Нежное и хрустящее, оно сочетает в себе пользу овсянки и пряный аромат корицы, создавая неповторимый вкусовой букет.
Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Овсяное печенье с корицей готово. Приятного аппетита!
Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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