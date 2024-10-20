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Овсяное печенье с корицей: у него просто невероятный аромат, на который сбегутся домашние

1:32
Еда

Овсяное печенье с корицей — это изысканное и ароматное лакомство, которое станет прекрасным дополнением к вашей чашке чая или кофе. Нежное и хрустящее, оно сочетает в себе пользу овсянки и пряный аромат корицы, создавая неповторимый вкусовой букет.

Овсяное печенье с корицей: у него просто невероятный аромат, на который сбегутся домашние
Фото: flickr.com by tomatoes and friends, CC BY 2.0

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная — 170 г;
  • мука овсяная — 80 г;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • сахар тростниковый — 150 г;
  • масло сливочное — 85 г;
  • ванильный экстракт — 2 мл;
  • изюм — 35 г;
  • корица молотая — 0,5 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Замочите изюм в кипятке на 5-6 минут, затем измельчите его в блендере.
  2. Смешайте размягчённое сливочное масло, сахар, ванильный экстракт, изюм, овсяную муку и корицу.
  3. Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем и просейте в тесто. Тщательно перемешайте.
  4. Растворите соль в тёплой воде (60 мл) и постепенно влейте в тесто. Ещё раз хорошо перемешайте.
  5. Сформируйте небольшие шарики и выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Остудите на решётке.

Овсяное печенье с корицей готово. Приятного аппетита!

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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