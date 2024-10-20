Овсяное печенье с корицей: у него просто невероятный аромат, на который сбегутся домашние

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяное печенье с корицей — это изысканное и ароматное лакомство, которое станет прекрасным дополнением к вашей чашке чая или кофе. Нежное и хрустящее, оно сочетает в себе пользу овсянки и пряный аромат корицы, создавая неповторимый вкусовой букет.

Фото: flickr.com by tomatoes and friends, CC BY 2.0

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная — 170 г;

мука овсяная — 80 г;

разрыхлитель — 7 г;

сахар тростниковый — 150 г;

масло сливочное — 85 г;

ванильный экстракт — 2 мл;

изюм — 35 г;

корица молотая — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка.

Процесс приготовления:

Замочите изюм в кипятке на 5-6 минут, затем измельчите его в блендере. Смешайте размягчённое сливочное масло, сахар, ванильный экстракт, изюм, овсяную муку и корицу. Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем и просейте в тесто. Тщательно перемешайте. Растворите соль в тёплой воде (60 мл) и постепенно влейте в тесто. Ещё раз хорошо перемешайте. Сформируйте небольшие шарики и выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Остудите на решётке.

Овсяное печенье с корицей готово. Приятного аппетита!

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



