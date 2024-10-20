Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем

Каша из тыквы и риса — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Один из них — каша из тыквы с рисом, сваренная на молоке.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления каши из тыквы с рисом включает несколько этапов:
Каша из тыквы и риса готова. Охладите её немного и подавайте на завтрак, полдник или ужин.
Тыквенная каша — крупяная каша с добавлением мякоти тыквы.
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