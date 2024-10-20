Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Каша из тыквы и риса — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить разными способами. Один из них — каша из тыквы с рисом, сваренная на молоке.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, CC BY-SA 4.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

тыква (500 г),

рис (4 столовые ложки),

молоко (150 мл),

сахар и соль по вкусу,

сливочное масло (50 г).

Процесс приготовления каши из тыквы с рисом включает несколько этапов:

Почистите тыкву, вымойте и нарежьте небольшими кусочками. Положите их в кастрюлю или котелок с толстым дном. Добавьте немного воды и поставьте на огонь. Промойте рис и добавьте его к тыкве в кастрюле. Варите до мягкости тыквы, при необходимости добавляя воду. Когда тыква станет мягкой, разомните её и добавьте молоко, сахар и соль по вкусу. Варите кашу на очень медленном огне, время от времени помешивая. Когда каша загустеет и станет однородной, выключите плиту. Добавьте сливочное масло в горячую кашу и перемешайте.

Каша из тыквы и риса готова. Охладите её немного и подавайте на завтрак, полдник или ужин.

Уточнения

Тыквенная каша — крупяная каша с добавлением мякоти тыквы.

