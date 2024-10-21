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Паштет из куриной печени с чесноком: гастрономический деликатес, достойный праздничного стола

3:41
Еда

Куриная печень — этот удивительный продукт, к сожалению, не всегда получает должное внимание на наших кухнях. Между тем, она отличается поистине ценными питательными свойствами и может стать основой для создания по-настоящему изысканных блюд. Один из таких шедевров — паштет из куриной печени с чесноком, приготовление которого откроет перед вами новые грани вкуса этого замечательного субпродукта.

Паштет из куриной печени с чесноком: гастрономический деликатес, достойный праздничного стола
Фото: flickr.com by star5112, CC BY-SA 2.0

Паштет — традиционное блюдо европейской кухни, но в нашей стране оно тоже прочно вошло в число любимых деликатесов. При этом паштет из куриной печени имеет свои особенности, отличающие его от привычных говяжьих или утиных версий. Он отличается более нежной, "бархатистой" текстурой и более мягким, но насыщенным вкусом.

Ключ к успеху в приготовлении этого паштета кроется в нескольких важных моментах. Во-первых, крайне важно тщательно подготовить куриную печень, очистив ее от пленок и кровеносных сосудов. Во-вторых, при обжаривании следует соблюдать аккуратность, чтобы не пересушить этот деликатный продукт. И, наконец, добавление чеснока придает паштету особенный пикантный аромат, прекрасно оттеняющий мягкость и бархатистость основного компонента.

Готовый паштет из куриной печени с чесноком обладает нежной, словно пудинговой, консистенцией и насыщенным, но в то же время сбалансированным вкусом. Он отлично подходит для бутербродов, тостов, крекеров, но также может выступать и как самостоятельная закуска, сервированная с долькам свежих овощей и пряными травами.

Этот паштет — прекрасный вариант для праздничного стола, но также он может стать частью повседневного рациона. Ведь куриная печень — один из самых полезных субпродуктов, богатый белком, железом, витаминами A, B и D. А нежный паштет позволит насладиться всеми полезными свойствами этого продукта, не теряя при этом во вкусе.

Так что если вы хотите открыть для себя новые грани куриной печени, обязательно попробуйте приготовить этот восхитительный паштет. Сочетание нежнейшей текстуры и густого, насыщенного вкуса, оттененного ароматом чеснока, станет настоящим гастрономическим откровением!

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени, промытой и очищенной
  • 100 г сливочного масла
  • 3 зубчика чеснока, пропущенные через пресс
  • 1 луковица, мелко нарубленная
  • 50 мл сухого белого вина
  • Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Обжарьте куриную печень на сливочном масле до румяной корочки, 5-7 минут. Дайте немного остыть.
  2. В том же масле обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и жарьте еще 1-2 минуты.
  3. Отправьте обжаренную печень и лук с чесноком в чашу блендера. Добавьте белое вино, соль и перец.
  4. Взбивайте ингредиенты до получения однородной кремообразной массы.
  5. Выложите паштет в подходящую форму, разровняйте поверхность.\
  6. Поставьте в холодильник на 2-3 часа для застывания.
  7. Подавайте паштет охлажденным, с хрустящими гренками, свежими овощами, ягодами или прочими гарнирами по вкусу.

Нежный, бархатистый, с чудесным ароматом чеснока — этот паштет из куриной печени непременно станет вашим новым любимым блюдом! Попробуйте и убедитесь в этом сами.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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