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Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту

Еда

Солянка — одно из самых известных и любимых блюд русской кухни. Это уникальное кушанье, рождённое в периоды имперских и советских времен, когда необходимо было сочетать скромные домашние продукты с максимальной пользой и насыщенностью вкуса. И именно солянка мясная стала квинтэссенцией этого подхода, собрав в себе богатство вкусов и ароматов.

Вкус прошлого в современной тарелке: готовим мясную солянку по классическому рецепту
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY 4.0

Классическая солянка мясная — это сложная, но при этом гармоничная композиция из разнообразных видов мяса, овощей, маринадов и специй. Тут вам и сочный говяжий язык, и нежная куриная грудка, и ароматная колбаса. Каждый ингредиент играет свою роль, придавая солянке неповторимую многогранность. Овощи — помидоры, огурцы, лук — добавляют сочности и свежести, а маринованные оливки, каперсы и маслины — приятную кислинку и пикантность. В финале всё это великолепие щедро заправляется насыщенным мясным бульоном.

Именно благодаря такому богатому составу солянка мясная приобретает свой незабываемый, глубокий вкус. В каждой ложке можно ощутить одновременно и нежность мяса, и кислинку маринадов, и аромат специй. Сбалансированная текстура, когда мягкие компоненты сочетаются с хрустящими, делает это блюдо поистине совершенным. Неудивительно, что солянка мясная так полюбилась и в советские времена, и в наши дни.

Готовить мясную солянку можно по-разному — кто-то предпочитает классический вариант, а кто-то добавляет собственные авторские штрихи. Но неизменным остаётся одно — это блюдо всегда получается сытным, ярким и ни с чем несравнимым по вкусу. Солянка мясная как будто создана, чтобы согревать в холодные зимние вечера, дарить уют и наполнять дом восхитительными ароматами.

Ингредиенты:

  • 300 г говяжьего языка
  • 200 г куриной грудки
  • 150 г копчёной или варёной колбасы
  • 2 помидора
  • 2 огурца
  • 1 луковица
  • 30 г маслин
  • 30 г оливок
  • 30 г каперсов
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. уксуса
  • 1 л мясного бульона
  • Соль, перец, лавровый лист по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите говяжий язык до готовности. Остудите, очистите и нарежьте ломтиками.
  2. Куриную грудку отварите, остудите и нарежьте кусочками.
  3. Колбасу нарежьте кружочками.
  4. Помидоры, огурцы и лук нарежьте кубиками.
  5. Смешайте все нарезанные ингредиенты в кастрюле.
  6. Добавьте томатную пасту, уксус, соль, перец и лавровый лист.
  7. Влейте мясной бульон и доведите до кипения.
  8. Варите солянку на медленном огне 15-20 минут, периодически помешивая.
  9. При подаче посыпьте солянку измельчёнными маслинами, оливками и каперсами.

Солянка мясная — это блюдо с безграничным потенциалом. Его можно приготовить на каждый день или сделать изысканным украшением праздничного стола. Вне зависимости от повода, оно неизменно порадует вас своим восхитительным, многогранным вкусом и сытной основательностью. Попробуйте сами ощутить, почему это блюдо стало классикой русской кухни!

Уточнения

Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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