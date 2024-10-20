Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все

Недорогие чайные пакетики часто содержат фтор, который при длительном употреблении может нанести вред костной системе организма и, в первую очередь, способствовать развитию кариеса.
Чай в пакетиках содержит вещества, которые вредят нормальному пищеварению и снижают качество сна. Кроме того, исследования показали, что чай в пакетиках содержит микропластик, который со временем накапливается в организме. Если у вас достаточно времени и вы хотите не спеша наслаждаться чаем, ощущая все ароматические нотки и тонкие вкусы, то выбирайте листовой чай.
В пакетиках часто содержится некачественное сырье, чайная пыль и мелкий мусор. Чем чаще вы будете заваривать чай повторно, тем больше танинов будет выделяться из листьев. Они влияют на вкус и запах напитка, а также вредны для организма человека.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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