Как приготовить миндальное молоко своими руками: пошаговая инструкция

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Какой миндаль нужен для миндального молока

Для миндального молока можно использовать как жареный, так и необжаренный миндаль. При необходимости можно испечь миндаль в домашних условиях — в разогретой до 150-180 С духовке в течение 8-12 минут.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Как приготовить миндальное молоко своими руками

Замочите сладкий миндаль в воде на несколько часов, пока он не станет мягким. После этого измельчаем орехи вместе с водой, например, с помощью блендера. Полученная белая жидкость и будет миндальным молоком. Далее молоко необходимо процедить через сито.

Кому нельзя пить миндальное молоко

Пить миндальное молоко можно практически всем категориям людей, и умеренное употребление продукта не нанесет вреда организму.

Тем не менее есть определенные ограничения: не рекомендуется пить молоко в период лактации. Тем, у кого аллергия на орехи, не стоит пить миндальное молоко.

Уточнения

Миндальное молоко — напиток, получаемый из смеси перемолотого необжаренного миндаля с водой.

