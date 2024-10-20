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Как приготовить миндальное молоко своими руками: пошаговая инструкция

1:03
Еда

Какой миндаль нужен для миндального молока

Для миндального молока можно использовать как жареный, так и необжаренный миндаль. При необходимости можно испечь миндаль в домашних условиях — в разогретой до 150-180 С духовке в течение 8-12 минут.

Как приготовить миндальное молоко своими руками: пошаговая инструкция
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Как приготовить миндальное молоко своими руками

Замочите сладкий миндаль в воде на несколько часов, пока он не станет мягким. После этого измельчаем орехи вместе с водой, например, с помощью блендера. Полученная белая жидкость и будет миндальным молоком. Далее молоко необходимо процедить через сито.

Кому нельзя пить миндальное молоко

Пить миндальное молоко можно практически всем категориям людей, и умеренное употребление продукта не нанесет вреда организму.

Тем не менее есть определенные ограничения: не рекомендуется пить молоко в период лактации. Тем, у кого аллергия на орехи, не стоит пить миндальное молоко.

Уточнения

Миндальное молоко — напиток, получаемый из смеси перемолотого необжаренного миндаля с водой.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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