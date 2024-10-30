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Секреты венского гуляша: погрузитесь в аутентичный вкус Австрии

2:44
Еда

Когда мы слышим упоминание о венской кухне, в голове возникают образы великолепных пирожных, нежных штруделей и, конечно же, пикантного венского гуляша. Этот аппетитный мясной стейк в густом сливочно-паприковом соусе — визитная карточка австрийской столицы, ставшая любимым блюдом далеко за ее пределами. И теперь вы можете приготовить его прямо у себя дома, чтобы в полной мере насладиться аутентичным вкусом Вены.

Секреты венского гуляша: погрузитесь в аутентичный вкус Австрии
Фото: commons.wikimedia.org by Marekjochec, CC BY-SA 3.0

Венский гуляш — это классика австрийской кухни, которую нередко можно встретить в меню ресторанов по всему миру. Его уникальность заключается в совершенном балансе насыщенных пряных ноток, изысканного сливочного оттенка и нежной текстуры мяса, тающего во рту. Такое сочетание делает венский гуляш поистине незабываемым кулинарным переживанием.

Секрет приготовления этого блюда кроется в тщательно подобранном наборе специй и правильной технологии тушения. Благодаря этому получается не просто тушеное мясо, а глубоко насыщенное и сложное по вкусу блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

Ингредиенты:

  • 800 г говядины (лопатка, грудинка)
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснок
  • 2 ст.л. паприки (сладкая и копченая)
  • 1 ст.л. муки
  • 500 мл бульона
  • 200 мл сливок
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте крупными кубиками. Лук и чеснок измельчите.
  2. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Выложите его на тарелку.
  3. В ту же сковороду добавьте лук и чеснок, обжарьте до мягкости. Посыпьте паприкой и мукой, перемешайте.
  4. Медленно влейте бульон, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Доведите до кипения.
  5. Верните мясо в сковороду, накройте крышкой и тушите на медленном огне 1.5-2 часа, пока оно не станет мягким.
  6. За 10 минут до готовности влейте сливки, доведите до кипения. Посолите и поперчите по вкусу.
  7. Подавайте венский гуляш горячим, посыпав зеленью. Отлично сочетается с картофельным пюре или ноккиками.

Венский гуляш — это безупречный образец австрийской кухни, который теперь вы можете приготовить самостоятельно. Насыщенный, пряный, сливочный — этот стейк в соусе станет настоящим гвоздем вашего семейного или дружеского ужина. Разделите с близкими вкус Вены прямо у себя на кухне!

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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