Секреты венского гуляша: погрузитесь в аутентичный вкус Австрии

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда мы слышим упоминание о венской кухне, в голове возникают образы великолепных пирожных, нежных штруделей и, конечно же, пикантного венского гуляша. Этот аппетитный мясной стейк в густом сливочно-паприковом соусе — визитная карточка австрийской столицы, ставшая любимым блюдом далеко за ее пределами. И теперь вы можете приготовить его прямо у себя дома, чтобы в полной мере насладиться аутентичным вкусом Вены.

Фото: commons.wikimedia.org by Marekjochec, CC BY-SA 3.0

Венский гуляш — это классика австрийской кухни, которую нередко можно встретить в меню ресторанов по всему миру. Его уникальность заключается в совершенном балансе насыщенных пряных ноток, изысканного сливочного оттенка и нежной текстуры мяса, тающего во рту. Такое сочетание делает венский гуляш поистине незабываемым кулинарным переживанием.

Секрет приготовления этого блюда кроется в тщательно подобранном наборе специй и правильной технологии тушения. Благодаря этому получается не просто тушеное мясо, а глубоко насыщенное и сложное по вкусу блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

Ингредиенты:

800 г говядины (лопатка, грудинка)

2 луковицы

3 зубчика чеснок

2 ст.л. паприки (сладкая и копченая)

1 ст.л. муки

500 мл бульона

200 мл сливок

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Мясо нарежьте крупными кубиками. Лук и чеснок измельчите. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Выложите его на тарелку. В ту же сковороду добавьте лук и чеснок, обжарьте до мягкости. Посыпьте паприкой и мукой, перемешайте. Медленно влейте бульон, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Доведите до кипения. Верните мясо в сковороду, накройте крышкой и тушите на медленном огне 1.5-2 часа, пока оно не станет мягким. За 10 минут до готовности влейте сливки, доведите до кипения. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте венский гуляш горячим, посыпав зеленью. Отлично сочетается с картофельным пюре или ноккиками.

Венский гуляш — это безупречный образец австрийской кухни, который теперь вы можете приготовить самостоятельно. Насыщенный, пряный, сливочный — этот стейк в соусе станет настоящим гвоздем вашего семейного или дружеского ужина. Разделите с близкими вкус Вены прямо у себя на кухне!

Уточнения

Гуля́ш — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

