Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер раскрыла, какое влияние оказывает телосложение на наличие талии
Кулинарное спасение: простое и вкусное блюдо из картофеля, фарша и помидоров
Китай вводит новые правила экспорта товаров двойного назначения
Врач рассказал, как отличить опасные родинки от пятнышек
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Незаменимое укрытие: многолетники, которые нельзя оставлять на зиму без защиты
Садальский раскритиковал российский сериал про Байдена: сильно деградировали
Как еда может вернуть вашей коже молодость
Какие запахи притягивают пищевую моль и как от неё избавиться

Аппетитное блюдо для теплых вечеров: тефтели в сливочном соусе

2:48
Еда

Что может быть вкуснее и уютнее, чем аппетитные тефтели, томящиеся в ароматном сливочном соусе? Это блюдо с детства оставляет особенные воспоминания о тёплых семейных ужинах и по-домашнему комфортной обстановке. К счастью, приготовить такие тефтели дома совсем не сложно, а результат превзойдет ваши ожидания.

Аппетитное блюдо для теплых вечеров: тефтели в сливочном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0

Тефтели в сливочном соусе — это идеальное блюдо для семейного ужина или уютного дружеского застолья. Нежные, сочные мясные шарики, окутанные в густой, кремовый соус — что может быть более аппетитно? Это блюдо сочетает в себе насыщенные и глубокие вкусовые оттенки, делая его поистине совершенным.

Готовятся тефтели в сливочном соусе на удивление легко и просто. Основной секрет — в правильном сочетании ингредиентов и соблюдении несложной технологии приготовления. В результате вы получите невероятно сытное и ароматное блюдо, которое будет согревать вас и ваших близких в холодные вечера.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша (говядина/свинина)
  • 1 яйцо
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 1⁄2 стакана панировочных сухарей
  • Соль, черный перец по вкусу

Для соуса:

  • 200 мл сливок
  • 2 ст. л. муки
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • Соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте фарш, яйцо, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, панировочные сухари, соль и перец. Сформируйте небольшие овальные тефтельки.
  2. Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте тефтели со всех сторон до золотистой корочки. Выложите их на тарелку.
  3. В этой же сковороде приготовьте соус: растопите сливочное масло, всыпьте муку и тщательно перемешайте. Медленно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Доведите до кипения и варите 3-5 минут, пока соус не загустеет.
  4. Верните тефтели в сковороду с соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут, пока мясо не станет полностью мягким.
  5. Перед подачей посыпьте тефтели в сливочном соусе свежемолотым черным перцем и зеленью.

Нежные, сочные тефтели в аппетитном сливочном соусе — это идеальное блюдо для семейного или дружеского ужина. Оно не только очень вкусное, но и по-настоящему согревающее, наполняющее дом чудесными ароматами. Попробуйте приготовить этот рецепт — и вы насладитесь вкусом по-домашнему уютного и комфортного ужина.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек
Домашние животные
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Последние материалы
Бывший участник Little Big рассказал, был ли у него инфаркт
Россиянам рассказали о первом незаметном признаке алкоголизма
Елизавета Арзамасова раскрыла, как изменилась её жизнь после вторых родов
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
20 октября - чем памятен день в истории: Сергий Зимний, эра паранойи в Голливуде и День повара
Михаил Рогачёв оставил предсмертную записку перед самоубийством
Рекомендации по выращиванию озимого чеснока для максимальной урожайности
Егор Крид впервые за 10 лет пообщался с отцом Нюши, который был против их романа
Как приготовить идеальные блины: пошаговая инструкция
Нонна Гришаева рассказала о своей работе с Джеки Чаном: водил нас по ресторанам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.