Аппетитное блюдо для теплых вечеров: тефтели в сливочном соусе

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть вкуснее и уютнее, чем аппетитные тефтели, томящиеся в ароматном сливочном соусе? Это блюдо с детства оставляет особенные воспоминания о тёплых семейных ужинах и по-домашнему комфортной обстановке. К счастью, приготовить такие тефтели дома совсем не сложно, а результат превзойдет ваши ожидания.

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Тефтели в сливочном соусе — это идеальное блюдо для семейного ужина или уютного дружеского застолья. Нежные, сочные мясные шарики, окутанные в густой, кремовый соус — что может быть более аппетитно? Это блюдо сочетает в себе насыщенные и глубокие вкусовые оттенки, делая его поистине совершенным.

Готовятся тефтели в сливочном соусе на удивление легко и просто. Основной секрет — в правильном сочетании ингредиентов и соблюдении несложной технологии приготовления. В результате вы получите невероятно сытное и ароматное блюдо, которое будет согревать вас и ваших близких в холодные вечера.

Ингредиенты:

500 г фарша (говядина/свинина)

1 яйцо

1 луковица

3 зубчика чеснока

1⁄2 стакана панировочных сухарей

Соль, черный перец по вкусу

Для соуса:

200 мл сливок

2 ст. л. муки

2 ст. л. сливочного масла

Соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

Смешайте фарш, яйцо, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, панировочные сухари, соль и перец. Сформируйте небольшие овальные тефтельки. Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте тефтели со всех сторон до золотистой корочки. Выложите их на тарелку. В этой же сковороде приготовьте соус: растопите сливочное масло, всыпьте муку и тщательно перемешайте. Медленно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Доведите до кипения и варите 3-5 минут, пока соус не загустеет. Верните тефтели в сковороду с соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15-20 минут, пока мясо не станет полностью мягким. Перед подачей посыпьте тефтели в сливочном соусе свежемолотым черным перцем и зеленью.

Нежные, сочные тефтели в аппетитном сливочном соусе — это идеальное блюдо для семейного или дружеского ужина. Оно не только очень вкусное, но и по-настоящему согревающее, наполняющее дом чудесными ароматами. Попробуйте приготовить этот рецепт — и вы насладитесь вкусом по-домашнему уютного и комфортного ужина.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

