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Согрейте себя вкусом детства: картофельная запеканка с фаршем

2:45
Еда

Кто из нас не помнит вкус аппетитной картофельной запеканки, которую подавали в любимом детском саду? Это блюдо с детства вызывает ностальгические воспоминания о беззаботном времени и теплой семейной атмосфере. К счастью, рецепт этой вкусной и сытной запеканки можно легко воссоздать и дома, чтобы порадовать близких.

Согрейте себя вкусом детства: картофельная запеканка с фаршем
Фото: Own work by Suvi Korhonen, CC BY-SA 3.0

Картофельная запеканка с мясным фаршем — это классическое и любимое многими блюдо, которое непременно должно быть в арсенале каждой хозяйки. Ведь это не только очень вкусно, но и весьма сытно, что делает ее идеальным обедом или ужином для всей семьи. Нежные картофельные слои, перемежающиеся с ароматной мясной начинкой, дополненные сырной корочкой — что может быть аппетитнее?

Готовится данный вариант запеканки невероятно просто, поэтому с ней справится даже начинающий кулинар. Всего несколько шагов, и вы получите на выходе настоящий кулинарный шедевр, похожий на тот, что мы помним с детства. Запах, который будет распространяться по всему дому во время приготовления, лишь усилит ностальгические воспоминания.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 500 г мясного фарша
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • Соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель очистите, промойте и отварите до мягкости. Слейте воду, картофель немного остудите и разомните в пюре, добавив сливочное масло, соль и черный перец.
  2. Мелко нашинкуйте лук и чеснок. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Добавьте мясной фарш и продолжайте обжаривать, разбивая комки, до готовности.
  3. Смешайте картофельное пюре с фаршем, яйцами и натертым на крупной терке твердым сыром. Хорошо перемешайте.
  4. Выложите полученную массу в смазанную маслом форму для запекания. Разровняйте поверхность.
  5. Запекайте запеканку в разогретой до 180°С духовке в течение 30-40 минут, пока верх не зарумянится.
  6. Готовую картофельную запеканку с фаршем подавайте горячей, украсив свежей зеленью.

Этот рецепт картофельной запеканки с мясной начинкой идеально передает вкус детства, который мы все так любим и помним. Сытная, ароматная и очень аппетитная на вид — она станет прекрасным обедом или ужином для всей семьи. Попробуйте приготовить ее дома, и вы погрузитесь в атмосферу беззаботных школьных лет.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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