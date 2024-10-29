Когда хочется чего-то особенного: сырный суп с грибами и курицей

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то сытного, ароматного и максимально комфортного для души, сырный суп с грибами и курицей станет идеальным выбором! Это блюдо наполнит ваш дом приятными запахами и согреет в прохладные дни.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Нежный и насыщенный сырный бульон, в котором плавают кусочки сочной курицы, сочные грибы и ароматная зелень — что может быть вкуснее? Такой суп не только вкусный, но и очень питательный, ведь в нем собраны все необходимые для здоровья компоненты.

Готовится сырный суп достаточно просто, но результат получается воистину восхитительным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, создавая гармоничное и сбалансированное блюдо. Именно поэтому этот рецепт становится фаворитом на многих кухнях.

Ингредиенты:

1 л куриного бульона

300 г курицы (филе)

200 г шампиньонов

1 луковица

3 зубчика чеснока

100 г плавленого сыра

50 г твердого сыра

2 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. муки

Соль, черный перец по вкусу

Зелень для подачи

Приготовление:

Нарежьте куриное филе на небольшие кубики. Очистите и мелко нарубите лук и чеснок. Грибы нарежьте тонкими ломтиками. В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте на нем лук и чеснок до мягкости. Затем всыпьте муку и хорошо перемешайте, прожаривая еще 1-2 минуты. Влейте куриный бульон и доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Опустите нарезанное куриное мясо и грибы, посолите и поперчите по вкусу. Натрите на мелкой терке плавленый сыр и твердый сыр. Введите их в суп и тщательно перемешайте, чтобы сыр полностью растворился. Доведите суп до кипения, постоянно помешивая, и варите на медленном огне еще 5-7 минут до загустения. Готовый суп разлейте по тарелкам, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Этот сырный суп с курицей и грибами получается невероятно ароматным, сытным и очень вкусным. Он согревает в холодные дни, дарит ощущение домашнего комфорта и наполняет энергией. Попробуйте этот рецепт и вы будете впечатлены!

Нежные кусочки курицы, сочные шампиньоны и насыщенный сырный бульон создают идеальное гармоничное сочетание. Ваши близкие обязательно захотят еще добавки этого восхитительного супа!