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Когда хочется чего-то особенного: сырный суп с грибами и курицей

2:41
Еда

Когда хочется чего-то сытного, ароматного и максимально комфортного для души, сырный суп с грибами и курицей станет идеальным выбором! Это блюдо наполнит ваш дом приятными запахами и согреет в прохладные дни.

Когда хочется чего-то особенного: сырный суп с грибами и курицей
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Нежный и насыщенный сырный бульон, в котором плавают кусочки сочной курицы, сочные грибы и ароматная зелень — что может быть вкуснее? Такой суп не только вкусный, но и очень питательный, ведь в нем собраны все необходимые для здоровья компоненты.

Готовится сырный суп достаточно просто, но результат получается воистину восхитительным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой, создавая гармоничное и сбалансированное блюдо. Именно поэтому этот рецепт становится фаворитом на многих кухнях.

Ингредиенты:

  • 1 л куриного бульона
  • 300 г курицы (филе)
  • 200 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 г плавленого сыра
  • 50 г твердого сыра
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • Соль, черный перец по вкусу
  • Зелень для подачи

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе на небольшие кубики. Очистите и мелко нарубите лук и чеснок. Грибы нарежьте тонкими ломтиками.
  2. В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте на нем лук и чеснок до мягкости. Затем всыпьте муку и хорошо перемешайте, прожаривая еще 1-2 минуты.
  3. Влейте куриный бульон и доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Опустите нарезанное куриное мясо и грибы, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Натрите на мелкой терке плавленый сыр и твердый сыр. Введите их в суп и тщательно перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.
  5. Доведите суп до кипения, постоянно помешивая, и варите на медленном огне еще 5-7 минут до загустения.
  6. Готовый суп разлейте по тарелкам, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

Этот сырный суп с курицей и грибами получается невероятно ароматным, сытным и очень вкусным. Он согревает в холодные дни, дарит ощущение домашнего комфорта и наполняет энергией. Попробуйте этот рецепт и вы будете впечатлены!

Нежные кусочки курицы, сочные шампиньоны и насыщенный сырный бульон создают идеальное гармоничное сочетание. Ваши близкие обязательно захотят еще добавки этого восхитительного супа!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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