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Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном

2:39
Еда

Жульен — это невероятно вкусное и сытное блюдо французской кухни, которое обязательно стоит попробовать. Это сочетание томленых грибов, сметанно-сырной заправки и хрустящей основы из теста выглядит и пахнет просто восхитительно. А если подать такой жульен в маленьких тарталетках, то получится идеальная закуска для праздничного стола.

Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном
Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, CC BY 4.0

Маленькие тарталетки с нежным грибным жульеном — отличный вариант на любое торжество. Они смотрятся аккуратно и эффектно, а главное — очень вкусно! Гости будут в восторге от такого необычного и аппетитного угощения.

Ингредиенты:

Для тарталеток:

  • 1 упаковка готового слоеного теста
  • 1 яйцо, взбитое

Для начинки:

  • 300 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки, лисички)
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 100 г плавленого сырка
  • 100 г твердого сыра
  • 100 мл сметаны
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Разморозьте слоеное тесто и раскатайте его в пласт толщиной 2-3 мм. Вырежьте из теста кружочки и выложите их в смазанные маслом формочки для выпечки тарталеток. Защипните бортики.
  2. Смажьте тесто взбитым яйцом и выпекайте тарталетки в разогретой до 180°С духовке 15-18 минут, до золотистого цвета.
  3. Тем временем нашинкуйте лук и чеснок. Грибы нарежьте небольшими кусочками.
  4. Обжарьте лук и чеснок на сливочном масле до мягкости. Добавьте грибы и продолжайте готовить еще 10-12 минут. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. В миске смешайте натертые на терке плавленый и твердый сыр со сметаной. Добавьте обжаренные грибы и перемешайте.
  6. Наполните тарталетки полученной грибной массой, распределите ровным слоем.
  7. Отправьте жульены в разогретую до 180°С духовку на 12-15 минут, до расплавления сыра.

Готовые тарталетки с жульеном подавайте теплыми, украсив зеленью. Это невероятно вкусная и оригинальная закуска, которую оценят все ваши гости!

Нежная, сырная заправка отлично сочетается с ароматными обжаренными грибами. А хрустящие тарталетки дарят приятную текстуру и дополнительный вкус. Попробуйте это замечательное блюдо и убедитесь в его исключительном вкусе!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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