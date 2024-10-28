Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном

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Жульен — это невероятно вкусное и сытное блюдо французской кухни, которое обязательно стоит попробовать. Это сочетание томленых грибов, сметанно-сырной заправки и хрустящей основы из теста выглядит и пахнет просто восхитительно. А если подать такой жульен в маленьких тарталетках, то получится идеальная закуска для праздничного стола.

Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, CC BY 4.0

Маленькие тарталетки с нежным грибным жульеном — отличный вариант на любое торжество. Они смотрятся аккуратно и эффектно, а главное — очень вкусно! Гости будут в восторге от такого необычного и аппетитного угощения.

Ингредиенты:

Для тарталеток:

1 упаковка готового слоеного теста

1 яйцо, взбитое

Для начинки:

300 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки, лисички)

1 луковица

3 зубчика чеснока

2 ст. л. сливочного масла

100 г плавленого сырка

100 г твердого сыра

100 мл сметаны

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разморозьте слоеное тесто и раскатайте его в пласт толщиной 2-3 мм. Вырежьте из теста кружочки и выложите их в смазанные маслом формочки для выпечки тарталеток. Защипните бортики. Смажьте тесто взбитым яйцом и выпекайте тарталетки в разогретой до 180°С духовке 15-18 минут, до золотистого цвета. Тем временем нашинкуйте лук и чеснок. Грибы нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте лук и чеснок на сливочном масле до мягкости. Добавьте грибы и продолжайте готовить еще 10-12 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В миске смешайте натертые на терке плавленый и твердый сыр со сметаной. Добавьте обжаренные грибы и перемешайте. Наполните тарталетки полученной грибной массой, распределите ровным слоем. Отправьте жульены в разогретую до 180°С духовку на 12-15 минут, до расплавления сыра.

Готовые тарталетки с жульеном подавайте теплыми, украсив зеленью. Это невероятно вкусная и оригинальная закуска, которую оценят все ваши гости!

Нежная, сырная заправка отлично сочетается с ароматными обжаренными грибами. А хрустящие тарталетки дарят приятную текстуру и дополнительный вкус. Попробуйте это замечательное блюдо и убедитесь в его исключительном вкусе!