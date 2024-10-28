Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый, кто провел свое детство в советском союзе, наверняка помнит то вкусное и сытное блюдо из тушеной капусты, которым кормили в детских садах и школьных столовых. Этот рецепт тушеной капусты напоминает о беззаботных деньках детства, когда мы с нетерпением ждали этого простого, но такого аппетитного блюда.

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Сегодня мы предлагаем вам воссоздать этот незабываемый вкус в домашних условиях. Тушеная капуста по-домашнему получается невероятно вкусной, ароматной и сытной. Она отлично дополнит любой обед или ужин, а также станет прекрасным самостоятельным блюдом.

Ингредиенты:

1 кочан белокочанной капусты

1 большая луковица

2-3 средние морковки

2-3 зубчика чеснока

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. томатной пасты

1 ч.л. сахара

1 ст.л. уксуса

Соль и черный перец по вкусу

Зелень для подачи

Приготовление:

Капусту шинкуем или рубим некрупными кусочками. Лук и морковь нарезаем полукольцами. Чеснок мелко рубим. В глубокой сковороде или кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем на нем лук и морковь 5-7 минут, до мягкости. Добавляем к овощам капусту, чеснок, томатную пасту, сахар, уксус. Солим и перчим по вкусу. Тушим все вместе на медленном огне 40-50 минут, периодически помешивая. Готовую тушеную капусту при желании можно дополнить свежей зеленью петрушки или укропа.

Нежная, сочная и ароматная тушеная капуста готова. Она получается невероятно вкусной, с ярко выраженным сладко-кислым вкусом.

Такая капуста отлично сочетается с отварным картофелем, гречневой или перловой кашей, тушеным или запеченным мясом. Она будет прекрасным гарниром или даже самостоятельным блюдом.

Блюдо обязательно вызовет тёплые воспоминания о беззаботном детстве и домашнем уюте. Порадуйте себя и своих близких этим незабываемым вкусом!