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Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой

2:15
Еда

Каждый, кто провел свое детство в советском союзе, наверняка помнит то вкусное и сытное блюдо из тушеной капусты, которым кормили в детских садах и школьных столовых. Этот рецепт тушеной капусты напоминает о беззаботных деньках детства, когда мы с нетерпением ждали этого простого, но такого аппетитного блюда.

Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сегодня мы предлагаем вам воссоздать этот незабываемый вкус в домашних условиях. Тушеная капуста по-домашнему получается невероятно вкусной, ароматной и сытной. Она отлично дополнит любой обед или ужин, а также станет прекрасным самостоятельным блюдом.

Ингредиенты:

  • 1 кочан белокочанной капусты
  • 1 большая луковица
  • 2-3 средние морковки
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Зелень для подачи

Приготовление:

  1. Капусту шинкуем или рубим некрупными кусочками. Лук и морковь нарезаем полукольцами. Чеснок мелко рубим.
  2. В глубокой сковороде или кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем на нем лук и морковь 5-7 минут, до мягкости.
  3. Добавляем к овощам капусту, чеснок, томатную пасту, сахар, уксус. Солим и перчим по вкусу. Тушим все вместе на медленном огне 40-50 минут, периодически помешивая.
  4. Готовую тушеную капусту при желании можно дополнить свежей зеленью петрушки или укропа.

Нежная, сочная и ароматная тушеная капуста готова. Она получается невероятно вкусной, с ярко выраженным сладко-кислым вкусом. 

Такая капуста отлично сочетается с отварным картофелем, гречневой или перловой кашей, тушеным или запеченным мясом. Она будет прекрасным гарниром или даже самостоятельным блюдом.

Блюдо обязательно вызовет тёплые воспоминания о беззаботном детстве и домашнем уюте. Порадуйте себя и своих близких этим незабываемым вкусом!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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