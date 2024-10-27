Ужин с восточными нотками: мясо, приготовленное в кисло-сладком соусе

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Поклонники азиатской кухни непременно оценят этот рецепт мяса, приготовленного в кисло-сладком соусе. Этот универсальный соус отлично подходит для самых разных видов мяса - курицы, говядины, свинины или даже морепродуктов.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Кисло-сладкий соус с пикантными нотками чеснока, имбиря и пряностей создает восхитительное сочетание вкусов. Мясо, готовящееся в таком соусе, получается необыкновенно сочным, ароматным и нежным.

Ингредиенты:

500 г мяса (курица, говядина или свинина)

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. яблочного уксуса

2 ст.л. коричневого сахара

2 зубчика чеснока, мелко порубленные

1 ст.л. имбиря, натертого на мелкой терке

1 ст.л. кунжутного масла

1 ст.л. крахмала, разведенного в 2 ст.л. воды

Соль и перец по вкусу

Зелень для подачи

Приготовление:

Мясо нарезаем небольшими кусочками или полосками. Солим и перчим по вкусу. В небольшой миске смешиваем соевый соус, уксус, сахар, чеснок и имбирь. Добавляем кунжутное масло и перемешиваем до растворения сахара. Выкладываем мясо в соусную смесь, перемешиваем и оставляем мариноваться на 15-20 минут. Разогреваем сковороду, выкладываем мясо с маринадом и обжариваем 5-7 минут до золотистой корочки. Вливаем разведенный крахмал и перемешиваем, чтобы соус загустел. Огонь убавляем и тушим мясо еще 5-7 минут до готовности. Готовое блюдо выкладываем на тарелку, посыпаем рубленой зеленью и подаем сразу к столу.

Мясо в кисло-сладком соусе получается невероятно ароматным, сочным и сбалансированным по вкусу. Приготовленное таким образом, оно станет отличным основным блюдом, которое идеально подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Порадуйте своих близких этим аппетитным и ярким мясным блюдом. Оно обязательно вызовет восторг от первого укуса!