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Ужин с восточными нотками: мясо, приготовленное в кисло-сладком соусе

2:19
Еда

Поклонники азиатской кухни непременно оценят этот рецепт мяса, приготовленного в кисло-сладком соусе. Этот универсальный соус отлично подходит для самых разных видов мяса - курицы, говядины, свинины или даже морепродуктов.

Ужин с восточными нотками: мясо, приготовленное в кисло-сладком соусе
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Кисло-сладкий соус с пикантными нотками чеснока, имбиря и пряностей создает восхитительное сочетание вкусов. Мясо, готовящееся в таком соусе, получается необыкновенно сочным, ароматным и нежным.

Ингредиенты:

  • 500 г мяса (курица, говядина или свинина)
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • 2 ст.л. коричневого сахара
  • 2 зубчика чеснока, мелко порубленные
  • 1 ст.л. имбиря, натертого на мелкой терке
  • 1 ст.л. кунжутного масла
  • 1 ст.л. крахмала, разведенного в 2 ст.л. воды
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень для подачи

Приготовление:

  1. Мясо нарезаем небольшими кусочками или полосками. Солим и перчим по вкусу.
  2. В небольшой миске смешиваем соевый соус, уксус, сахар, чеснок и имбирь. Добавляем кунжутное масло и перемешиваем до растворения сахара.
  3. Выкладываем мясо в соусную смесь, перемешиваем и оставляем мариноваться на 15-20 минут.
  4. Разогреваем сковороду, выкладываем мясо с маринадом и обжариваем 5-7 минут до золотистой корочки.
  5. Вливаем разведенный крахмал и перемешиваем, чтобы соус загустел.
  6. Огонь убавляем и тушим мясо еще 5-7 минут до готовности.
  7. Готовое блюдо выкладываем на тарелку, посыпаем рубленой зеленью и подаем сразу к столу.

Мясо в кисло-сладком соусе получается невероятно ароматным, сочным и сбалансированным по вкусу. Приготовленное таким образом, оно станет отличным основным блюдом, которое идеально подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Порадуйте своих близких этим аппетитным и ярким мясным блюдом. Оно обязательно вызовет восторг от первого укуса!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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