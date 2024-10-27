Вкусная и полезная рыба: рецепт приготовления минтая с овощами в духовке

Хотите приготовить простое, но очень вкусное рыбное блюдо? Тогда обратите внимание на рецепт минтая, запеченного в духовке с морковью и луком. Это простое и очень аппетитное блюдо, которое легко приготовить, а результат точно порадует всю семью.

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Минтай — это нежная и диетическая рыба, которая отлично сочетается с овощными гарнирами. Добавив к рыбе морковь и лук, мы не только получаем вкусный и сытный ужин, но и делаем блюдо еще более полезным.

Ингредиенты:

500 г минтая (филе или целые тушки)

2-3 средних моркови

1 луковица

3 ст. л. растительного масла

Соль и черный перец по вкусу

Зелень для подачи (зеленый лук, петрушка и др.)

Приготовление:

Предварительно разогреваем духовку до температуры 180°С. Моем и очищаем морковь, режем ее крупными ломтиками или полукружьями. Измельчаем репчатый лук. Выкладываем морковь и лук на противень, смазанный растительным маслом. Солим, перчим и перемешиваем. Рыбное филе или тушки промываем, обсушиваем и солим. Укладываем поверх овощей. Ставим противень в разогретую духовку и запекаем 25-30 минут, пока рыба не станет полностью готовой. За 5-10 минут до окончания запекания можно приправить блюдо дополнительно специями, если требуется. Готовое блюдо достаем из духовки, дополняем измельченной зеленью и подаем к столу.

Минтай, запеченный с морковью и луком, получается очень сочным, нежным и ароматным. Овощи при запекании пропитываются вкусом рыбы и становятся мягкими и сладковатыми.

Такое блюдо будет превосходным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Оно сытное, полезное и очень вкусное. Попробуйте этот простой и проверенный рецепт, и вы точно останетесь довольны результатом!