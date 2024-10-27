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Вкусная и полезная рыба: рецепт приготовления минтая с овощами в духовке

Еда

Хотите приготовить простое, но очень вкусное рыбное блюдо? Тогда обратите внимание на рецепт минтая, запеченного в духовке с морковью и луком. Это простое и очень аппетитное блюдо, которое легко приготовить, а результат точно порадует всю семью.

Вкусная и полезная рыба: рецепт приготовления минтая с овощами в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Vikramdewangan22889, CC BY-SA 4.0

Минтай — это нежная и диетическая рыба, которая отлично сочетается с овощными гарнирами. Добавив к рыбе морковь и лук, мы не только получаем вкусный и сытный ужин, но и делаем блюдо еще более полезным.

Ингредиенты:

  • 500 г минтая (филе или целые тушки)
  • 2-3 средних моркови
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Зелень для подачи (зеленый лук, петрушка и др.)

Приготовление:

  1. Предварительно разогреваем духовку до температуры 180°С.
  2. Моем и очищаем морковь, режем ее крупными ломтиками или полукружьями. Измельчаем репчатый лук.
  3. Выкладываем морковь и лук на противень, смазанный растительным маслом. Солим, перчим и перемешиваем.
  4. Рыбное филе или тушки промываем, обсушиваем и солим. Укладываем поверх овощей.
  5. Ставим противень в разогретую духовку и запекаем 25-30 минут, пока рыба не станет полностью готовой.
  6. За 5-10 минут до окончания запекания можно приправить блюдо дополнительно специями, если требуется.
  7. Готовое блюдо достаем из духовки, дополняем измельченной зеленью и подаем к столу.

Минтай, запеченный с морковью и луком, получается очень сочным, нежным и ароматным. Овощи при запекании пропитываются вкусом рыбы и становятся мягкими и сладковатыми.

Такое блюдо будет превосходным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Оно сытное, полезное и очень вкусное. Попробуйте этот простой и проверенный рецепт, и вы точно останетесь довольны результатом!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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