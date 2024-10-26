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Воздушная нежность: рецепт пышных оладий на кефире

2:17
Еда

Нет ничего лучше, чем свежеприготовленные пышные оладьи на завтрак! Это простое и вкусное блюдо любят практически все, ведь оно сочетает в себе нежную текстуру, воздушность и изумительный аромат. А если приготовить их на основе кефира, то вы получите еще более мягкие и пышные оладьи.

Воздушная нежность: рецепт пышных оладий на кефире
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Рецепт пышных оладий на кефире — это настоящая классика. Он очень прост в исполнении, а результат всегда превосходный. Вкусные, сочные оладушки получаются с золотистой хрустящей корочкой и легким кисловатым привкусом кефира.

Ингредиенты:

  • 1 стакан (250 мл) кефира
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соды
  • Щепотка соли
  • 1,5 стакана (225 г) муки

Приготовление:

  1. В глубокой миске соединяем кефир, яйцо, сахар, соду и соль. Хорошо перемешиваем до однородной консистенции.
  2. Постепенно всыпаем муку, перемешивая тесто миксером или вручную до получения однородной, но довольно густой консистенции.
  3. Разогреваем сковороду на среднем огне и смазываем ее небольшим количеством растительного масла.
  4. Ложкой или половником выкладываем на сковороду порции теста, формируя оладьи нужного размера.
  5. Жарим оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.
  6. Готовые оладьи выкладываем на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать лишний жир.
  7. Подаём оладьи теплыми со сметаной, медом, вареньем или любыми другими желаемыми добавками.

Пышные, воздушные оладьи на кефире получаются очень вкусными и ароматными. Кефир придает им слегка кисловатый вкус, который гармонично сочетается с другими ингредиентами. Такие оладушки будут отличным самостоятельным блюдом или дополнением к завтраку.

Приготовление этих оладий займет совсем немного времени, а результат точно порадует и взрослых, и детей! Попробуйте и оцените все достоинства этого простого, но такого аппетитного блюда.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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