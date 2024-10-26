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Цветная капуста в новом амплуа: рецепт запекания со сметаной в духовке

2:03
Еда

Цветная капуста — один из самых полезных и популярных овощей. Она богата витаминами, минералами и другими ценными для здоровья веществами. Цветную капусту можно готовить множеством способов, и одним из самых аппетитных вариантов является запекание в духовке со сметаной.

Цветная капуста в новом амплуа: рецепт запекания со сметаной в духовке
Фото: flickr.com by Andrea Goh, CC BY 2.0

Предлагаем вам попробовать этот простой, но очень вкусный рецепт цветной капусты, запеченной в духовке со сметанным соусом. Получается нежное, сочное и ароматное блюдо, которое по достоинству оценят все члены семьи.

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 200 г сметаны
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. сухой горчицы
  • Соль, перец — по вкусу
  • Панировочные сухари — для посыпки

Приготовление:

  1. Разберите цветную капусту на соцветия средних размеров. Промойте и обсушите их.
  2. В глубокой посуде смешайте сметану, измельченный чеснок, сухую горчицу, соль и черный перец.
  3. Выложите цветную капусту в форму для запекания и залейте ее сметанной заливкой, перемешивая, чтобы все соцветия были равномерно покрыты.
  4. Сверху посыпьте капусту панировочными сухарями.
  5. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте 25-30 минут, пока капуста не станет мягкой, а сухари — золотистыми.
  6. За 5-10 минут до готовности можно посыпать капусту тертым сыром (например, пармезаном) для дополнительной корочки.
  7. Готовую запеченную цветную капусту со сметаной подавайте горячей, украсив зеленью (укропом, петрушкой).

Такая цветная капуста со сметанным соусом получается очень нежной, сочной и ароматной. Благодаря сметане и специям блюдо имеет изумительный вкус. Это простое, но по-настоящему вкусное и полезное блюдо станет отличным гарниром или основным блюдом!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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