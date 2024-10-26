Цветная капуста в новом амплуа: рецепт запекания со сметаной в духовке

Цветная капуста — один из самых полезных и популярных овощей. Она богата витаминами, минералами и другими ценными для здоровья веществами. Цветную капусту можно готовить множеством способов, и одним из самых аппетитных вариантов является запекание в духовке со сметаной.
Предлагаем вам попробовать этот простой, но очень вкусный рецепт цветной капусты, запеченной в духовке со сметанным соусом. Получается нежное, сочное и ароматное блюдо, которое по достоинству оценят все члены семьи.
Такая цветная капуста со сметанным соусом получается очень нежной, сочной и ароматной. Благодаря сметане и специям блюдо имеет изумительный вкус. Это простое, но по-настоящему вкусное и полезное блюдо станет отличным гарниром или основным блюдом!
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