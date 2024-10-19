Кулинарное спасение: простое и вкусное блюдо из картофеля, фарша и помидоров

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного ужина? Предлагаем вам рецепт запеченной картошки с фаршем и помидорами — простое, но очень аппетитное блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks, PDM

Сочная картофельная основа, ароматный мясной фарш и спелые помидоры создают великолепное сочетание вкусов. Кроме того, готовится это блюдо достаточно быстро и не требует особых кулинарных навыков.

Что понадобится:

1 кг картофеля

500 г фарша (говяжий или смешанный)

3-4 помидора

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

50 г сыра (твердый или полутвердый)

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление:

Очистите и нарежьте картофель кружочками или дольками толщиной 0,5-1 см. Выложите их в форму для запекания, сбрызните растительным маслом и посолите. Обжарьте фарш на сковороде до готовности, добавив мелко нарезанный лук и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу. Разложите фарш поверх картофеля, разровняйте. Сверху выложите нарезанные помидоры. Натрите сыр и посыпьте им верх запеканки. Отправьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте 40-50 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр не расплавится и зарумянится. Готовую запеканку можно присыпать свежей зеленью (петрушка, укроп, базилик).

Подавайте блюдо горячим. Оно отлично сочетается с овощными салатами или свежими овощами.

Приятного аппетита! Это простое и вкусное блюдо обязательно понравится всей вашей семье.