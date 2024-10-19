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Кулинарное спасение: простое и вкусное блюдо из картофеля, фарша и помидоров

1:47
Еда

Хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного ужина? Предлагаем вам рецепт запеченной картошки с фаршем и помидорами — простое, но очень аппетитное блюдо.

Кулинарное спасение: простое и вкусное блюдо из картофеля, фарша и помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks, PDM

Сочная картофельная основа, ароматный мясной фарш и спелые помидоры создают великолепное сочетание вкусов. Кроме того, готовится это блюдо достаточно быстро и не требует особых кулинарных навыков.

Что понадобится:

  • 1 кг картофеля
  • 500 г фарша (говяжий или смешанный)
  • 3-4 помидора
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 50 г сыра (твердый или полутвердый)
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте картофель кружочками или дольками толщиной 0,5-1 см. Выложите их в форму для запекания, сбрызните растительным маслом и посолите.
  2. Обжарьте фарш на сковороде до готовности, добавив мелко нарезанный лук и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Разложите фарш поверх картофеля, разровняйте. Сверху выложите нарезанные помидоры.
  4. Натрите сыр и посыпьте им верх запеканки.
  5. Отправьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте 40-50 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр не расплавится и зарумянится.
  6. Готовую запеканку можно присыпать свежей зеленью (петрушка, укроп, базилик).

Подавайте блюдо горячим. Оно отлично сочетается с овощными салатами или свежими овощами.

Приятного аппетита! Это простое и вкусное блюдо обязательно понравится всей вашей семье.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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