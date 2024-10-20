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Ошибки при приготовлении яичницы: как добиться идеальной консистенции

2:02
Еда

Яичница — это одно из самых популярных блюд, особенно в утреннее время. Многие предпочитают готовить её так, чтобы желток оставался жидким, в который можно аппетитно макать кусочек хлеба. Однако добиться идеальной консистенции удается не всегда: желток иногда становится твердым, а белок — непрожаренным. Кулинары на форуме Reddit поделились несколькими простыми трюками, которые помогут приготовить идеальную "глазунью".

Ошибки при приготовлении яичницы: как добиться идеальной консистенции
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Главный совет — жарить на среднем огне и накрыть крышкой


"Я не профессиональный шеф-повар, но долгое время работала на кухне ресторана. Лучший совет, который я когда-либо слышала от опытных кулинаров, — жарить яйца на среднем огне, а не на сильном. Кроме того, как только яйцо разбито, сковороду нужно сразу накрыть крышкой", — поделилась один из пользователей форума.

Это позволяет яичнице равномерно готовиться и сверху, и снизу, при этом желток остается жидким, а белок — полностью прожаренным.

Накрывать прозрачной крышкой и снимать вовремя
Опытные кулинары поддержали этот совет и подтвердили, что так яичница действительно получается идеальной. Чтобы не упустить момент, когда желтки начинают слегка мутнеть, рекомендуется использовать прозрачную крышку, чтобы следить за процессом приготовления. Блюдо следует снимать с огня сразу, как только желтки начнут "мутнеть", что позволит сохранить их нежную консистенцию.

Трюк с добавлением воды
Еще один хитрый приём, который отметили пользователи, — это добавление небольшого количества воды в сковороду. Это создаст пар, который предотвратит подгорание и обеспечит равномерное приготовление блюда.

"Однажды я показал этот трюк с водой своему брату, но он решил проигнорировать мой совет и продолжает готовить яйца по-своему. Теперь он вынужден есть подгоревшие и переваренные яйца", — отметил один из участников обсуждения.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. Яичница-болтунья, к которой добавляется молоко или другая жидкость, называется омлет.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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