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Как избежать проблем с ЖКТ: советы по употреблению сезонных плодов

1:31
Еда

Сезонные фрукты, такие как хурма, гранаты и мандарины, несомненно, полезны и богаты витаминами и минералами. Однако важно знать меру, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Диетолог Марина Степаненко рассказала, сколько таких плодов можно съедать в день, чтобы получить максимум пользы и не навредить организму.

Как избежать проблем с ЖКТ: советы по употреблению сезонных плодов
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

Мандарины
Цитрусовые, в частности мандарины, легко усваиваются и помогают восполнить дефицит витаминов А, Е, С и В6. Тем не менее, чрезмерное употребление мандаринов может привести к обострению аллергий и хронических заболеваний ЖКТ. Диетолог рекомендует не превышать норму — по 2 мандарина после еды дважды в день.

Хурма
Хурма богата бета-каротином и йодом, который необходим для здоровья щитовидной железы. Однако в ней также содержатся танины (дубильные вещества), которые могут негативно влиять на пищеварение. Поэтому не стоит съедать больше одного плода в день. Важно помнить, что хурму лучше не употреблять на голодный желудок.

Гранаты
Гранаты известны своими полезными свойствами: они повышают уровень гемоглобина, укрепляют иммунитет и поддерживают нервную систему. Однако специалисты не рекомендуют есть больше одного граната в день, поскольку его кислая среда может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте и состоянии зубов.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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