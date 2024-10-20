Свекла в новом свете: универсальная закуска с копченой паприкой

Свекла — универсальный продукт, который можно использовать по-разному: мариновать на зиму, добавлять в супы, варить или запекать для салатов. Но не стоит забывать и о свежей свекле, которая может стать отличным закусочным блюдом или даже гарниром, прекрасно сочетающимся с мясом.
Секрет этого блюда — в маринаде. Для приготовления понадобятся чеснок, уксус, растительное масло, соль, сахар, перец и копченая паприка. Вот простой рецепт, как сделать свежую свеклу вкусной и пикантной.
Рецепт маринованной свежей свеклы:
Натрите свеклу на терке для корейской моркови.
Подготовьте маринад. Для этого смешайте все ингредиенты — чеснок, уксус, растительное масло, соль, сахар, перец и копченую паприку — в кастрюле и доведите до кипения.
Залейте тертую свеклу горячим маринадом, тщательно перемешайте и поместите в холодильник минимум на сутки. В течение этого времени периодически доставайте блюдо и перемешивайте, чтобы маринад равномерно пропитывал свеклу.
Пропорции для маринада:
Через 24 часа закуска готова к подаче. Она станет отличным дополнением к мясным блюдам или самостоятельным гарниром, придающим пикантный и свежий вкус вашему столу.
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей. Классическая французская кухня также подразумевает любое дополнение, в том числе овощи или картофель. В европейской кухне используют также салат, хлеб, не менее популярны рис и кускус в блюдах восточной кухни.
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