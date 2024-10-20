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Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов

1:17
Еда

Тыква по праву называется "королевой осени" за свой богатый вкус и питательную ценность. Но стоит ли есть тыкву в сыром виде, чтобы сохранить все полезные вещества? Доктор биологических наук Ольга Филатова дала свой ответ на этот вопрос.

Тыква в сыром виде: как сохранить максимум витаминов и минералов
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

По словам специалиста, в тыкве содержится большое количество полезных веществ, включая железо, витамины группы В, С, Е, Т, D, PP и клетчатку. Чтобы получить максимальное количество микро- и макроэлементов, лучше употреблять тыкву в сыром виде. Такая тыква обладает дынным привкусом и свежим ароматом и идеально подходит для салатов.

Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется готовить тыкву перед употреблением. Её можно отварить или запечь. При этом часть витаминов будет потеряна, но клетчатка сохранится, что также полезно для здоровья, отметила Филатова.

Специалист также порекомендовала есть тыквенные семечки, которые сохраняют свои полезные свойства даже в сушёном виде. Основное активное вещество семян — аминокислота кукурбитин, обладающая антипаразитарным эффектом, что делает их ещё более ценным продуктом.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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