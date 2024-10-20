Витамин С разрушается: что нужно знать о чае с лимоном

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что добавление лимона в чай значительно усиливает его пользу, но диетолог Нурия Дианова развеяла этот миф. По её словам, чай с лимоном — это скорее вкусовая привычка, а не способ получить больше витамина С.

Фото: flickr.com by Liz Mc, CC BY 2.0

Дианова объяснила, что при контакте с горячей водой витамин С быстро разрушается, и от него остается лишь вкус. Более того, потеря витамина С начинается уже при нарезании лимона, когда он контактирует с воздухом. Чтобы замедлить этот процесс, диетолог советует нарезать лимон по мере необходимости, а не готовить дольки заранее.

Однако не все напитки с лимоном теряют свои полезные свойства. Например, можно приготовить напиток из лимона с добавлением холодной воды и трав, таких как мята, базилик или тархун. Главное — не добавлять сахар, тогда такой напиток станет действительно полезным и освежающим.

Кроме того, лимон в варенье также теряет свои полезные свойства из-за термической обработки и сахара. Диетолог рекомендует употреблять лимон в свежем виде или замораживать его небольшими порциями, чтобы сохранить максимум пользы.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



