Кофе остыл — не беда: нутрициолог объяснила, как использовать холодный напиток

Если вы заварили кофе и забыли о нем, не спешите его выливать. Нутрициолог Ирина Юзу объяснила, что даже остывший кофе сохраняет свои полезные свойства.
Когда кофе остывает, он может приобрести неприятный привкус, но это не означает, что напиток утратил свою ценность. Юзу подчеркнула, что в холодном кофе сохраняются все антиоксиданты, которые помогают бороться с действием свободных радикалов и защищают организм от повреждений и раннего старения. Таким образом, по своим полезным свойствам холодный кофе ничем не уступает горячему.
Кроме того, кофе остается таким же эффективным для повышения бодрости и концентрации, даже если он остыл. Поэтому, если вкус холодного напитка вам не нравится, можно просто разбавить его теплой водой вместо того, чтобы заваривать новую чашку.
Однако с кофе, в который добавлено молоко, нужно быть осторожным. Молочный продукт может быстро испортиться при комнатной температуре, делая напиток небезопасным для употребления.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
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