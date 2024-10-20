Кофе остыл — не беда: нутрициолог объяснила, как использовать холодный напиток

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы заварили кофе и забыли о нем, не спешите его выливать. Нутрициолог Ирина Юзу объяснила, что даже остывший кофе сохраняет свои полезные свойства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Когда кофе остывает, он может приобрести неприятный привкус, но это не означает, что напиток утратил свою ценность. Юзу подчеркнула, что в холодном кофе сохраняются все антиоксиданты, которые помогают бороться с действием свободных радикалов и защищают организм от повреждений и раннего старения. Таким образом, по своим полезным свойствам холодный кофе ничем не уступает горячему.

Кроме того, кофе остается таким же эффективным для повышения бодрости и концентрации, даже если он остыл. Поэтому, если вкус холодного напитка вам не нравится, можно просто разбавить его теплой водой вместо того, чтобы заваривать новую чашку.

Однако с кофе, в который добавлено молоко, нужно быть осторожным. Молочный продукт может быстро испортиться при комнатной температуре, делая напиток небезопасным для употребления.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



