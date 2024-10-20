Влияние алкоголя на аппетит и усвоение белка

Многие люди в пятницу вечером позволяют себе расслабиться с бокалом вина или пива, но может ли это сказаться на фигуре?
Основой эффективного похудения является принцип дефицита калорий. Однако, при подсчете съеденного часто не учитываются неочевидные источники энергии, такие как алкогольные напитки. Калории из спиртного — это такие же калории, как и из пищи.
Диетолог Маргарита Королева отметила, что по калорийности спирт почти не уступает жирным продуктам. Поэтому тем, кто стремится похудеть, лучше отказаться от алкоголя даже в виде одного бокала за ужином. В крайнем случае стоит свести употребление спиртных напитков к минимуму, иначе сбросить вес не получится.
Кроме того, алкоголь повышает аппетит, из-за чего в следующем приеме пищи человек может съесть больше, чем необходимо. Также он ухудшает усвоение белка, что особенно важно учитывать тем, кто активно занимается спортом и следит за своим питанием.
В целом, алкоголь негативно влияет на организм, и диетологи не рекомендуют его употреблять, добавила Маргарита Королева.
Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.
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