Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Космические понты: Prada и Axiom Space представили лунный скафандр нового поколения
Осенняя защита сада: что сделать для здоровья ягодных кустов и деревьев
Как защитить дуб от вредителей и болезней: эффективные методы
Масло и сыр — не лучшие друзья: секреты правильных бутербродов
Булгур вместо риса: рецепт плова, который можно есть без опасений
Прохор Шаляпин раскрыл, почему Алла Пугачёва и другие звёзды покинули Родину
Дерматологи объяснили, как правильно мыть руки и почему нельзя это делать слишком часто
Готовим вкуснейшую фаршированную свёклу

Влияние алкоголя на аппетит и усвоение белка

1:13
Еда

Многие люди в пятницу вечером позволяют себе расслабиться с бокалом вина или пива, но может ли это сказаться на фигуре?

Влияние алкоголя на аппетит и усвоение белка
Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

Основой эффективного похудения является принцип дефицита калорий. Однако, при подсчете съеденного часто не учитываются неочевидные источники энергии, такие как алкогольные напитки. Калории из спиртного — это такие же калории, как и из пищи.

Диетолог Маргарита Королева отметила, что по калорийности спирт почти не уступает жирным продуктам. Поэтому тем, кто стремится похудеть, лучше отказаться от алкоголя даже в виде одного бокала за ужином. В крайнем случае стоит свести употребление спиртных напитков к минимуму, иначе сбросить вес не получится.

Кроме того, алкоголь повышает аппетит, из-за чего в следующем приеме пищи человек может съесть больше, чем необходимо. Также он ухудшает усвоение белка, что особенно важно учитывать тем, кто активно занимается спортом и следит за своим питанием.

В целом, алкоголь негативно влияет на организм, и диетологи не рекомендуют его употреблять, добавила Маргарита Королева.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Садоводство, цветоводство
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Еда и рецепты
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Последние материалы
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Космические понты: Prada и Axiom Space представили лунный скафандр нового поколения
Влияние алкоголя на аппетит и усвоение белка
Осенняя защита сада: что сделать для здоровья ягодных кустов и деревьев
Как защитить дуб от вредителей и болезней: эффективные методы
Масло и сыр — не лучшие друзья: секреты правильных бутербродов
Булгур вместо риса: рецепт плова, который можно есть без опасений
Прохор Шаляпин раскрыл, почему Алла Пугачёва и другие звёзды покинули Родину
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая
Дерматологи объяснили, как правильно мыть руки и почему нельзя это делать слишком часто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.