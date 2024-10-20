Влияние алкоголя на аппетит и усвоение белка

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди в пятницу вечером позволяют себе расслабиться с бокалом вина или пива, но может ли это сказаться на фигуре?

Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

Основой эффективного похудения является принцип дефицита калорий. Однако, при подсчете съеденного часто не учитываются неочевидные источники энергии, такие как алкогольные напитки. Калории из спиртного — это такие же калории, как и из пищи.

Диетолог Маргарита Королева отметила, что по калорийности спирт почти не уступает жирным продуктам. Поэтому тем, кто стремится похудеть, лучше отказаться от алкоголя даже в виде одного бокала за ужином. В крайнем случае стоит свести употребление спиртных напитков к минимуму, иначе сбросить вес не получится.

Кроме того, алкоголь повышает аппетит, из-за чего в следующем приеме пищи человек может съесть больше, чем необходимо. Также он ухудшает усвоение белка, что особенно важно учитывать тем, кто активно занимается спортом и следит за своим питанием.

В целом, алкоголь негативно влияет на организм, и диетологи не рекомендуют его употреблять, добавила Маргарита Королева.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.



