Тушеная капуста с грибами за 20 минут: лёгкий рецепт для мультиварки

Тушеная капуста — это универсальный гарнир, который подойдёт для любого времени года. Предлагаем рецепт с грибами, но вместо традиционной сковороды используем мультиварку. Этот простой и быстрый способ приготовления не требует томатной пасты, однако капуста приобретает аппетитный золотистый цвет.
Ингредиенты:
Сушеные белые грибы
Капуста
Лук
Сливочное масло
Соль
Петрушка для подачи
Рецепт:
Этот рецепт позволит вам получить ароматный и нежный гарнир, который можно подавать к любым основным блюдам.
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