Тушеная капуста с грибами за 20 минут: лёгкий рецепт для мультиварки

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Тушеная капуста — это универсальный гарнир, который подойдёт для любого времени года. Предлагаем рецепт с грибами, но вместо традиционной сковороды используем мультиварку. Этот простой и быстрый способ приготовления не требует томатной пасты, однако капуста приобретает аппетитный золотистый цвет.

Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Сушеные белые грибы

Капуста

Лук

Сливочное масло

Соль

Петрушка для подачи

Рецепт:

Подготовка грибов. Залейте сушеные белые грибы кипятком, чтобы они набрали влагу. Затем слейте воду в отдельную емкость, а грибы обсушите бумажным полотенцем и нарежьте. Зажарка. Нашинкуйте капусту, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте грибы и слегка подрумяньте. Тушение. Сложите капусту, лук и грибы в чашу мультиварки, добавьте соль и влейте воду из-под грибов. Всё тщательно перемешайте и установите режим "Тушение". Через 20 минут гарнир будет готов. Подача. Рекомендуется посыпать блюдо свежей петрушкой. Однако, как отмечают кулинары, не стоит добавлять чеснок и свежемолотый перец, чтобы не изменить вкус готового блюда.

Этот рецепт позволит вам получить ароматный и нежный гарнир, который можно подавать к любым основным блюдам.