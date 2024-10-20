Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собирайте семена баклажанов правильно: пошаговая инструкция для начинающих садоводов
Моторист объяснил, сколько можно проехать с горящим индикатором давления моторного масла
Нашлось место лучше: почему кошка больше не спит с хозяином
Объявленная в розыск Татьяна Лазарева* подружилась с вооружёнными террористами: работаем, братья
Скрытые оазисы на Марсе: ученые обнаружили возможные места обитания жизни под ледяной коркой
Квартирный вопрос: что учитывать при покупке первого жилья для семьи
Заморозка огурцов: секреты опытных хозяек для долгого хранения и яркого вкуса
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Космические понты: Prada и Axiom Space представили лунный скафандр нового поколения

Тушеная капуста с грибами за 20 минут: лёгкий рецепт для мультиварки

1:26
Еда

Тушеная капуста — это универсальный гарнир, который подойдёт для любого времени года. Предлагаем рецепт с грибами, но вместо традиционной сковороды используем мультиварку. Этот простой и быстрый способ приготовления не требует томатной пасты, однако капуста приобретает аппетитный золотистый цвет.

Тушеная капуста с грибами за 20 минут: лёгкий рецепт для мультиварки
Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Сушеные белые грибы
Капуста
Лук
Сливочное масло
Соль
Петрушка для подачи

Рецепт:

  1. Подготовка грибов. Залейте сушеные белые грибы кипятком, чтобы они набрали влагу.
  2. Затем слейте воду в отдельную емкость, а грибы обсушите бумажным полотенцем и нарежьте.
  3. Зажарка. Нашинкуйте капусту, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук на сливочном масле, добавьте грибы и слегка подрумяньте.
  4. Тушение. Сложите капусту, лук и грибы в чашу мультиварки, добавьте соль и влейте воду из-под грибов. Всё тщательно перемешайте и установите режим "Тушение". Через 20 минут гарнир будет готов.
  5. Подача. Рекомендуется посыпать блюдо свежей петрушкой. Однако, как отмечают кулинары, не стоит добавлять чеснок и свежемолотый перец, чтобы не изменить вкус готового блюда.

Этот рецепт позволит вам получить ароматный и нежный гарнир, который можно подавать к любым основным блюдам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Авто
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению Аудио 
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Садоводство, цветоводство
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Последние материалы
Нашлось место лучше: почему кошка больше не спит с хозяином
Объявленная в розыск Татьяна Лазарева* подружилась с вооружёнными террористами: работаем, братья
Скрытые оазисы на Марсе: ученые обнаружили возможные места обитания жизни под ледяной коркой
Квартирный вопрос: что учитывать при покупке первого жилья для семьи
Тушеная капуста с грибами за 20 минут: лёгкий рецепт для мультиварки
Заморозка огурцов: секреты опытных хозяек для долгого хранения и яркого вкуса
Как омолодить даже самый старый куст крыжовника: советы, которые работают
Космические понты: Prada и Axiom Space представили лунный скафандр нового поколения
Влияние алкоголя на аппетит и усвоение белка
Осенняя защита сада: что сделать для здоровья ягодных кустов и деревьев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.