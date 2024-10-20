Масло и сыр — не лучшие друзья: секреты правильных бутербродов

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Врачи рекомендуют полноценные блюда на завтрак, но бутерброды остаются самым быстрым и популярным вариантом. В целом, в них нет ничего вредного, но специалисты отмечают, что некоторые сочетания продуктов не самые полезные.

Фото: Adobe Stock by photocrew, PDM

Диетолог Нурия Дианова советует избегать комбинации сыра и масла на одном бутерброде. Хотя это привычное сочетание, оно не является оптимальным с точки зрения здоровья, поскольку эти продукты плохо сочетаются друг с другом.

Лучше разделить их на разные бутерброды. Например, хлеб с маслом можно подать к омлету с овощами, а хлеб с сыром — дополнить огурцом или другими свежими овощами и подать как самостоятельное блюдо.

"Так получится чуть более здоровый вариант", — пояснила Дианова.

Также она порекомендовала выбирать бутербродное масло, в котором содержится меньше насыщенных жиров, чем в сливочном. Это сделает привычные завтраки полезнее.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца). Благодаря быстроте приготовления, удобству потребления и переноски бутерброды пользуются популярностью как в основные, так и промежуточные приёмы пищи.



