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Булгур вместо риса: рецепт плова, который можно есть без опасений

1:49
Еда

Плов — одно из самых популярных восточных блюд, которое с удовольствием готовят как на праздники, так и для повседневных обедов и ужинов. Однако многие люди, страдающие от таких заболеваний, как ожирение или диабет, вынуждены ограничивать его потребление из-за высокого содержания углеводов в рисе.

Булгур вместо риса: рецепт плова, который можно есть без опасений
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Предлагаем альтернативу, которая позволит вам наслаждаться пловом без лишних рисков для здоровья. Вместо риса используйте булгур. Его гликемический индекс почти в два раза ниже, чем у шлифованного риса, что делает его более подходящим для людей, следящих за уровнем сахара в крови. К тому же булгур не разваривается, что добавляет блюду приятную текстуру.

Ингредиенты:

Мясо (говядина, баранина или курица)
Булгур (предварительно промыть)
Чеснок
Репчатый лук
Морковь
Специи: зира, соль, перец
Кипяток

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо и овощи: лук полукольцами, морковь брусочками. У чеснока срежьте верхушку и корешок.
  2. Обжарьте мясо в широком сотейнике, добавьте к нему морковь, а через пару минут — лук.
  3. Всыпьте специи и тщательно перемешайте. Затем добавьте булгур (заранее промытый).
  4. Залейте ингредиенты кипятком, установите в центр головку чеснока и томите на слабом огне около 20 минут.
  5. После этого положите между сотейником и крышкой пергамент и полотенце и оставьте блюдо на плите ещё на десять минут.

Этот рецепт позволяет готовить вкусный и ароматный плов, который не только доставит удовольствие, но и станет более подходящим для тех, кто следит за уровнем сахара и количеством потребляемых углеводов.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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