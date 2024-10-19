Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивные пары: как тренироваться вместе
Украинцам напомнили о последствиях за ложные посты о мобилизации
Омолаживание сада: как правильно привить дерево, чтобы оно зацвело
Каждый ледник имеет уникальный состав органического вещества
Чем заменить красную икру при заболеваниях ЖКТ и подагре
Психолог Леонова считает нормальным для взрослых людей играть в компьютерные игры
Учёные разработали вакцину против рака
Исследование обнаруживает влияние табака на структуру костей
Волосы мечты: как окрашивание привлекает внимание мужчин

Жареная капуста с лимонной заправкой и орехами — пошаговый рецепт

1:20
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной жареной капусты с лимонной заправкой и орехами. Блюдо станет прекрасным дополнением к столу. Рассказываем, как его приготовить.

Жареная капуста с лимонной заправкой и орехами — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты

  • Капуста — 500 г
  • Грецкие орехи — 40 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лимон — 1 шт.
  • Сливочное масло — 40 г
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Петрушка — 20 г
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разрезать капусту на несколько частей.
  2. Разогреть сливочное масло на сковороде. Выложить на неё капусту. Посолить. Готовить в течение 8 минут с каждой стороны.
  3. Выжать немного сока из лимона. Снять с него цедру с помощью тёрки.
  4. В миске смешать цедру, лимонный сок, сахар, соевый соус и перец.
  5. Измельчить грецкие орехи.
  6. Нашинковать петрушку.
  7. Пропустить чеснок через пресс.
  8. В ёмкости смешать орехи, петрушку и чеснок.
  9. Выложить капусту на тарелку. Полить заправкой. Посыпать смесью орехов, петрушки и чеснока. Блюдо готово!

Уточнения

Капу́ста — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Авто
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме
Мир. Новости мира
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Певица Алла Пугачёва напомнила об интервью Владиславу Листьеву 30-летней давности
Как сохранить красоту сада: защита декоративных деревьев от вредителей
Жареная капуста с лимонной заправкой и орехами — пошаговый рецепт
Рекордные показатели озона: NASA фиксирует восстановление защитного слоя Земли
Как выбрать правильные кроссовки для занятий спортом: руководство по покупке
Самойлова и Джиган переехали из особняка в деревню: даже здесь можно быть счастливыми
Раскрыт гонорар певца Витаса на корпоративах в России
Диетолог Соломатина рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от квашеной капусты
Ксения Бородина со слезами на глазах вспомнила прошлое: жила с человеком, у которого была двойная жизнь
Стало известно, кому достанется многомиллионное состояние погибшего Лиама Пейна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.