Жареная капуста с лимонной заправкой и орехами — пошаговый рецепт

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной жареной капусты с лимонной заправкой и орехами. Блюдо станет прекрасным дополнением к столу. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты

Капуста — 500 г

Грецкие орехи — 40 г

Чеснок — 3 зубчика

Лимон — 1 шт.

Сливочное масло — 40 г

Соевый соус — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Петрушка — 20 г

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Разрезать капусту на несколько частей. Разогреть сливочное масло на сковороде. Выложить на неё капусту. Посолить. Готовить в течение 8 минут с каждой стороны. Выжать немного сока из лимона. Снять с него цедру с помощью тёрки. В миске смешать цедру, лимонный сок, сахар, соевый соус и перец. Измельчить грецкие орехи. Нашинковать петрушку. Пропустить чеснок через пресс. В ёмкости смешать орехи, петрушку и чеснок. Выложить капусту на тарелку. Полить заправкой. Посыпать смесью орехов, петрушки и чеснока. Блюдо готово!

Уточнения

Капу́ста — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста.

