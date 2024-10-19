Жареная капуста с лимонной заправкой и орехами — пошаговый рецепт
1:20
Представляем вашему вниманию рецепт восхитительной жареной капусты с лимонной заправкой и орехами. Блюдо станет прекрасным дополнением к столу. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты
- Капуста — 500 г
- Грецкие орехи — 40 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Лимон — 1 шт.
- Сливочное масло — 40 г
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Петрушка — 20 г
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Разрезать капусту на несколько частей.
- Разогреть сливочное масло на сковороде. Выложить на неё капусту. Посолить. Готовить в течение 8 минут с каждой стороны.
- Выжать немного сока из лимона. Снять с него цедру с помощью тёрки.
- В миске смешать цедру, лимонный сок, сахар, соевый соус и перец.
- Измельчить грецкие орехи.
- Нашинковать петрушку.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В ёмкости смешать орехи, петрушку и чеснок.
- Выложить капусту на тарелку. Полить заправкой. Посыпать смесью орехов, петрушки и чеснока. Блюдо готово!
Уточнения
Капу́ста — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру