Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Бородина со слезами на глазах вспомнила прошлое: жила с человеком, у которого была двойная жизнь
Стало известно, кому достанется многомиллионное состояние погибшего Лиама Пейна
Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем после похода в горы
Простые правила осенней обработки смородины: защитите кусты от болезней
Балерина Илзе Лиепа порадовалась сносу памятника отцу в Латвии: умные бы гордились
Экономим на страховке: как ОСАГО подешевело для безаварийных водителей
Эндокринолог Петрова перечислила побочные эффекты "Оземпика"
Болезнь Альцгеймера: новые данные раскрыли, почему симптомы проявляются поздно
Топ-5 суставных упражнений для предотвращения травм

Как приготовить вкуснейший куриный суп с плавленым сыром

1:15
Еда

Куриный суп с плавленым сыром станет замечательным блюдом к обеду. Приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт супа.

Как приготовить вкуснейший куриный суп с плавленым сыром
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Вермишель — 80 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 0,5 шт.
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Петрушка — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Нарезать куриное филе маленькими кусочками. Аналогично поступить с картофелем.
  2. Налить в кастрюлю воды. Отправить в неё куриное филе и кусочки картофеля.  Через 10 минут после закипания добавить вермишель. Варить в течение 30 минут.
  3. Очистить морковь и натереть её на крупной тёрке. 
  4. Мелко нарезать лук.
  5. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить лук с морковью.
  6. Добавить в суп смесь лука и моркови, плавленый сыр и соль. Тщательно перемешать. Варить в течение 10 минут. 
  7. Нашинковать петрушку. Добавить её в суп. Приятного аппетита!

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Садоводство, цветоводство
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся Аудио 
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Авто
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных Аудио 
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Авто
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем после похода в горы
Простые правила осенней обработки смородины: защитите кусты от болезней
Балерина Илзе Лиепа порадовалась сносу памятника отцу в Латвии: умные бы гордились
Экономим на страховке: как ОСАГО подешевело для безаварийных водителей
Эндокринолог Петрова перечислила побочные эффекты "Оземпика"
Болезнь Альцгеймера: новые данные раскрыли, почему симптомы проявляются поздно
Как приготовить вкуснейший куриный суп с плавленым сыром
19 октября - день в истории: Фома неверующий, День лицеиста и дорога к гибели Наполеона
Топ-5 суставных упражнений для предотвращения травм
Осветляем постакне: маска для лица с апельсиновой цедрой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.