Как приготовить вкуснейший куриный суп с плавленым сыром
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Куриный суп с плавленым сыром станет замечательным блюдом к обеду. Приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт супа.
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Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Плавленый сыр — 200 г
- Вермишель — 80 г
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 0,5 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Петрушка — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Нарезать куриное филе маленькими кусочками. Аналогично поступить с картофелем.
- Налить в кастрюлю воды. Отправить в неё куриное филе и кусочки картофеля. Через 10 минут после закипания добавить вермишель. Варить в течение 30 минут.
- Очистить морковь и натереть её на крупной тёрке.
- Мелко нарезать лук.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить лук с морковью.
- Добавить в суп смесь лука и моркови, плавленый сыр и соль. Тщательно перемешать. Варить в течение 10 минут.
- Нашинковать петрушку. Добавить её в суп. Приятного аппетита!
Уточнения
Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру