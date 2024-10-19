Как приготовить вкуснейший куриный суп с плавленым сыром

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриный суп с плавленым сыром станет замечательным блюдом к обеду. Приготовить его довольно просто. Раскрываем рецепт супа.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Плавленый сыр — 200 г

Вермишель — 80 г

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 0,5 шт.

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Петрушка — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Нарезать куриное филе маленькими кусочками. Аналогично поступить с картофелем. Налить в кастрюлю воды. Отправить в неё куриное филе и кусочки картофеля. Через 10 минут после закипания добавить вермишель. Варить в течение 30 минут. Очистить морковь и натереть её на крупной тёрке. Мелко нарезать лук. Налить на сковороду подсолнечное масло. Обжарить лук с морковью. Добавить в суп смесь лука и моркови, плавленый сыр и соль. Тщательно перемешать. Варить в течение 10 минут. Нашинковать петрушку. Добавить её в суп. Приятного аппетита!

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями.

